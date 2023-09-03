03 сентября 2023

Африканские футболисты прилетели в Пермь, чтобы посмотреть форму местной фабрики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фабрика спортивного снаряжения ТРЕК. Пермь, женский баскетбол, спортивная одежда, спортсменки, баскетболистки
Африканцам представили форму для баскетбола Фото:

В Пермь прилетели футболисты из республики Камерун. Спортсменов пригласили на фабрику «ТРЕК», чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Для гостей устроили экскурсию по предприятию и показ спортивной одежды.

«Мне удалось увидеть только малую часть того, что может предоставить пермская фабрика. Но я уже ослеплена многообразием и всем, что здесь есть. Я открыла Пермь через фабрику ТРЕК и очень счастлива. Ауру, воздух и атмосферу Перми я теперь просто обожаю. Пермь — это прекрасно», — рассказала генеральный директор компании MSMI (Камерун) Одри Чико корреспонденту агентства.

Иностранцам представили образцы экипировки для игровых видов спорта, боевых искусств, художественной гимнастики. Студенты Колледжа олимпийского резерва Пермского края и Чайковской государственной академии физической культуры и спорта дефилировали в спортивной форме в одном из швейных цехов. «Это только небольшая часть того, что фабрика может сшить. Все наши образцы тестируют студенты и дают нам обратную связь, чтобы мы улучшали экипировку и делали ее на уровне мировых брендов», — отметила коммерческий директор ООО «ТРЕК» Галина Соломонова.

Сотрудничество пермской фабрики «ТРЕК» и футбольной команды из Камеруна началось в августе на форуме Россия — Африка, который состоялся летом 2023 года в Санкт-Петербурге. По словам генерального директора ООО «ТРЕК» Алексея Тарасенко, спортсмены из Камеруна заинтересованы в поиске новых партнеров в России. На пермской фабрике для команды разработали фирменный стиль и представили образцы формы. Кроме сотрудничества с «ТРЕК» африканцы рассматривают возможность подготовки кадров в Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Сейчас идут переговоры о зачислении в академию первого студента.

Ранее пермская фабрика «ТРЕК» уже экипировала иностранных спортсменов. Спортивную форму на себя примерили легионеры для участия для участия в товарищеском матче со сборной России. Иностранцы высоко оценили качество и удобство формы.

Фабрика спортивного снаряжения ТРЕК. Пермь
Спортсмены демонстрировали спортивные костюмы
Фото:
Фабрика спортивного снаряжения ТРЕК. Пермь
Африканцам показали форму для футбола, баскетбола, волейбола и регби
Фото:
Фабрика спортивного снаряжения ТРЕК. Пермь
Гостям из Камеруна вручили образцы экипировки
Фото:
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В Пермь прилетели футболисты из республики Камерун. Спортсменов пригласили на фабрику «ТРЕК», чтобы обсудить вопросы сотрудничества. Для гостей устроили экскурсию по предприятию и показ спортивной одежды. «Мне удалось увидеть только малую часть того, что может предоставить пермская фабрика. Но я уже ослеплена многообразием и всем, что здесь есть. Я открыла Пермь через фабрику ТРЕК и очень счастлива. Ауру, воздух и атмосферу Перми я теперь просто обожаю. Пермь — это прекрасно», — рассказала генеральный директор компании MSMI (Камерун) Одри Чико корреспонденту агентства. Иностранцам представили образцы экипировки для игровых видов спорта, боевых искусств, художественной гимнастики. Студенты Колледжа олимпийского резерва Пермского края и Чайковской государственной академии физической культуры и спорта дефилировали в спортивной форме в одном из швейных цехов. «Это только небольшая часть того, что фабрика может сшить. Все наши образцы тестируют студенты и дают нам обратную связь, чтобы мы улучшали экипировку и делали ее на уровне мировых брендов», — отметила коммерческий директор ООО «ТРЕК» Галина Соломонова. Сотрудничество пермской фабрики «ТРЕК» и футбольной команды из Камеруна началось в августе на форуме Россия — Африка, который состоялся летом 2023 года в Санкт-Петербурге. По словам генерального директора ООО «ТРЕК» Алексея Тарасенко, спортсмены из Камеруна заинтересованы в поиске новых партнеров в России. На пермской фабрике для команды разработали фирменный стиль и представили образцы формы. Кроме сотрудничества с «ТРЕК» африканцы рассматривают возможность подготовки кадров в Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Сейчас идут переговоры о зачислении в академию первого студента. Ранее пермская фабрика «ТРЕК» уже экипировала иностранных спортсменов. Спортивную форму на себя примерили легионеры для участия для участия в товарищеском матче со сборной России. Иностранцы высоко оценили качество и удобство формы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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