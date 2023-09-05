05 сентября 2023

В постпредстве РФ объяснили зависимость ЕС от российского газа

«Известия»: отказ ЕС от российского газа приведет к росту цен на энергоресурс
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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Часть 2. Магнитогорск, газ, вентиль
Евросоюз зависит от поставок российского СПГ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Евросоюз зависим закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Отказ от него приведет к росту цен на энергоресурс на мировом рынке, объяснили в постпредстве РФ при ЕС.

«В настоящее время полностью отказаться от таких закупок российского газа Евросоюз не может. Несмотря на усилия Брюсселя по поиску дополнительных объемов сжиженного газа, его предложение на мировом рынке ограничено», — передают «Известия» сообщение постпредства РФ. Подчеркивается, что значительная часть СПГ из России поставляется в рамках долгосрочных контрактов, неисполнение которых грозит европейским покупателям газа финансовыми потерями.

Ранее страны Евросоюза в 2023 году планировали закупить у России рекордные объемы СПГ. За семь месяцев этого года страны Европы стали импортировать российский газ на 40% больше, чем до начала спецоперации.

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Евросоюз зависим закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Отказ от него приведет к росту цен на энергоресурс на мировом рынке, объяснили в постпредстве РФ при ЕС. «В настоящее время полностью отказаться от таких закупок российского газа Евросоюз не может. Несмотря на усилия Брюсселя по поиску дополнительных объемов сжиженного газа, его предложение на мировом рынке ограничено», — передают «Известия» сообщение постпредства РФ. Подчеркивается, что значительная часть СПГ из России поставляется в рамках долгосрочных контрактов, неисполнение которых грозит европейским покупателям газа финансовыми потерями. Ранее страны Евросоюза в 2023 году планировали закупить у России рекордные объемы СПГ. За семь месяцев этого года страны Европы стали импортировать российский газ на 40% больше, чем до начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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