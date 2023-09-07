Курьер банды мошенников остался на свободе после суда в Перми

08 сентября 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

Пермяк получил условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курьер мошенников, которые грабили пенсионеров в Перми, получил условный срок. Местного 20-летнего жителя признали виновным в совершении девяти преступлений, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство, ведется следствие», — сообщение опубликовано на сайте ведомства. Следствие установило, что злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что кто-то из родственников стал виновником ДТП, и предлагали за деньги избежать ответственности. Осужденный приезжал домой к пожилым гражданам и забирал у них приготовленные средства, часть — оставлял себе, а остальную сумму отправлял соучастникам. Всего банда совершила девять преступлений, сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало о пермяках, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Мужчина и женщина под видом курьеров забирали у потерпевших деньги, которые потом переводили на счета организаторов преступной схемы.

Курьер мошенников, которые грабили пенсионеров в Перми, получил условный срок. Местного 20-летнего жителя признали виновным в совершении девяти преступлений, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство, ведется следствие», — сообщение опубликовано на сайте ведомства. Следствие установило, что злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что кто-то из родственников стал виновником ДТП, и предлагали за деньги избежать ответственности. Осужденный приезжал домой к пожилым гражданам и забирал у них приготовленные средства, часть — оставлял себе, а остальную сумму отправлял соучастникам. Всего банда совершила девять преступлений, сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало о пермяках, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Мужчина и женщина под видом курьеров забирали у потерпевших деньги, которые потом переводили на счета организаторов преступной схемы.