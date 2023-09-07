07 сентября 2023

Курьер банды мошенников остался на свободе после суда в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Пермяк получил условный срок Фото:

Курьер мошенников, которые грабили пенсионеров в Перми, получил условный срок. Местного 20-летнего жителя признали виновным в совершении девяти преступлений, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство, ведется следствие», — сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Следствие установило, что злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что кто-то из родственников стал виновником ДТП, и предлагали за деньги избежать ответственности. Осужденный приезжал домой к пожилым гражданам и забирал у них приготовленные средства, часть — оставлял себе, а остальную сумму отправлял соучастникам. Всего банда совершила девять преступлений, сумма ущерба составила 7,8 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о пермяках, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Мужчина и женщина под видом курьеров забирали у потерпевших деньги, которые потом переводили на счета организаторов преступной схемы.

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Курьер мошенников, которые грабили пенсионеров в Перми, получил условный срок. Местного 20-летнего жителя признали виновным в совершении девяти преступлений, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы выделено в отдельное производство, ведется следствие», — сообщение опубликовано на сайте ведомства. Следствие установило, что злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали, что кто-то из родственников стал виновником ДТП, и предлагали за деньги избежать ответственности. Осужденный приезжал домой к пожилым гражданам и забирал у них приготовленные средства, часть — оставлял себе, а остальную сумму отправлял соучастникам. Всего банда совершила девять преступлений, сумма ущерба составила 7,8 млн рублей. Ранее URA.RU писало о пермяках, которых подозревают в работе на телефонных мошенников. Мужчина и женщина под видом курьеров забирали у потерпевших деньги, которые потом переводили на счета организаторов преступной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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