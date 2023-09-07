В Екатеринбурге силовики устроили жесткое задержание

08 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Полиция устроила жесткое задержание Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге вооруженные полицейские устроили жесткое задержание подозреваемого. Об этом порталу URA.RU сообщили очевидцы. «Сегодня утром на пересечении улиц Советская и Уральская было жесткое задержание: для этого пригнали целый автобус с полицейскими. Полиция действовала очень жестко», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили полицейскую операцию, однако посоветовал за подробностями обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответ ведомства получить не удалось.

В Екатеринбурге вооруженные полицейские устроили жесткое задержание подозреваемого. Об этом порталу URA.RU сообщили очевидцы. «Сегодня утром на пересечении улиц Советская и Уральская было жесткое задержание: для этого пригнали целый автобус с полицейскими. Полиция действовала очень жестко», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили полицейскую операцию, однако посоветовал за подробностями обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответ ведомства получить не удалось.