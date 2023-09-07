В Екатеринбурге силовики устроили жесткое задержание

Полиция устроила жесткое задержание
В Екатеринбурге вооруженные полицейские устроили жесткое задержание подозреваемого. Об этом порталу URA.RU сообщили очевидцы.
«Сегодня утром на пересечении улиц Советская и Уральская было жесткое задержание: для этого пригнали целый автобус с полицейскими. Полиция действовала очень жестко», — сообщил очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили полицейскую операцию, однако посоветовал за подробностями обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответ ведомства получить не удалось.
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