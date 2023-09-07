07 сентября 2023

В Екатеринбурге силовики устроили жесткое задержание

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, полицейские, силовики, маски-шоу, полиция
Полиция устроила жесткое задержание Фото:

В Екатеринбурге вооруженные полицейские устроили жесткое задержание подозреваемого. Об этом порталу URA.RU сообщили очевидцы.

«Сегодня утром на пересечении улиц Советская и Уральская было жесткое задержание: для этого пригнали целый автобус с полицейскими. Полиция действовала очень жестко», — сообщил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили полицейскую операцию, однако посоветовал за подробностями обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответ ведомства получить не удалось.

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В Екатеринбурге вооруженные полицейские устроили жесткое задержание подозреваемого. Об этом порталу URA.RU сообщили очевидцы. «Сегодня утром на пересечении улиц Советская и Уральская было жесткое задержание: для этого пригнали целый автобус с полицейскими. Полиция действовала очень жестко», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили полицейскую операцию, однако посоветовал за подробностями обратиться в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации заметки ответ ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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