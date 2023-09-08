Компания из Екатеринбурга снизила смертность в соседнем регионе за счет светильников

Компания из Екатеринбурга снизила смертность в соседнем регионе

Компания «Энерго Арсенал» делает опоры освещения, которые ставят вдоль дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге создают светильники и опоры освещения, которые с уходом зарубежных компаний стали особенно востребованными. В частности, продукцию свердловчан поставили на одном из участков объездной дороги в Липецке, и в результате смертность людей в ДТП там снизилась на 80%. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Энерго Арсенал» Дмитрий Вострецов.

«Один из ярких кейсов — освещение объездной автодороги Липецка. Она не совсем ровная, и в сумерки, в дождливую погоду большое количество ДТП. После выполнения строительства освещения смертность снизилась на 80%, мы получили от ГИБДД благодарность за повышение безопасности», — рассказал Вострецов.

«Энерго Арсенал» работает с 2007 года. Компания начинала с производства светильников и постепенно стала заниматься уличным освещением и освещением автомобильных дорог, так как появился запрос. С 500 изделий в месяц производитель вырос до 4000 изделий в 2023 году.

Среди клиентов компании — крупные промышленные предприятия, в частности, концерн Калашникова, госкомпании — например, «Энерго Арсенал» будет освещать участок трассы М-12 Москва — Казань (путинский автобан) от Дюртюли до Ачита, социальные объекты. В Екатеринбурге у компании также есть проекты — например, опоры освещения на Бебеля и на Токарей и светофорные столбы. В планах у компании — расширяться. Сейчас есть две производственные площадки, нужна еще одна.

Прошлый год, ставший для многих предпринимателей сложным, на производителе светильников не сказался никак. Более того, предприятие увеличило выручку на 45%. Дмитрий Вострецов объясняет секрет успеха тем, что они оказались готовыми — еще с 2014 года настроили работу так, чтобы не зависеть от европейских компаний, а также перешли на расчет в юанях. Также помог акселератор «Сила прорыва» — проект городских властей, который предусматривает обучение предпринимателей на протяжении нескольких месяцев и помощь с масштабированием.

По словам председателя комитета по промышленности мэрии Екатеринбурга Евгения Копеляна, эту программу прошли уже 30 предприятий. Их суммарный оборот превысил 22 млрд рублей. Всего же в секторе промышленного производства насчитывается 9000 малых предприятий. «Охватить мерами поддержки всех не в состоянии, но администрация делает многое. Главой утверждена программа мероприятий, связанная в том числе с обучением, подготовкой кадров, оптимизацией деятельности. Проводятся мероприятия массового характера», — отметил Копелян.