В ЦОН назвали вопрос, с которым чаще всего обращались свердловчане в первый день выборов

ЦОН: в первый день выборов свердловчан интересовал способ онлайн-голосования

В Свердловской области прошел первый день сентябрьских выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В первый день сентябрьских выборов больше всего свердловчан волновал вопрос, как проголосовать онлайн. Об этом сообщили представители Центра общественного наблюдения Свердловской области (ЦОН).

«Всего за 9 сентября обработано 443 информационных сообщения. Из них 214 связаны с участием в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ)», — пишет telegram-канал «ЦОН. Свердловская область». Вопросов по выборам в городскую думу Екатеринбурга было больше (436), чем по остальным выборам в регионе (7).

Также свердловчане узнавали адреса участковых избирательных комиссий (114 обращений), спрашивали, сколько продлятся выборы (65 раз). Сообщений по вопросам агитации было 16. Еще 34 раза членам ЦОН приходилось давать разъяснения по избирательному законодательству.

Выборы закончатся в 20 часов 10 сентября. В этом году впервые появилась возможность проголосовать онлайн. Опция доступна лишь тем, кто заранее зарегистрировался на ДЭГ.

Кроме выборов в гордуму Екатеринбурга, также проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. В Белоярском и Каменске-Уральском жители выбирают по одному депутату в местные думы.

Избирательные участки 9 сентября закрылись в 20:00. URA.RU собрало всю информацию о первом дне выборах в одном материале. В Екатеринбурге 9 сентября явка составила 11,09% (больше 119 тысяч человек).