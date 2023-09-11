С челябинки требуют вернуть материнский капитал

12 сентября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Женщина использовала материнский капитал, при этом не улучшив жилищные условия своих детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU С жительницы Еманжелинска (Челябинская область) требуют вернуть деньги за истраченный материнский капитал. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Жительница Еманжелинска в 2016 году после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Красноармейском районе. При этом право собственности на дом она оформила только на себя. В 2017 году дом был продан, доли несовершеннолетним детям не выделены, другое жилье не приобреталось». — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, капитал, предназначенный на улучшение жилищных условий детей, их мать потратила только на себя. Прокурор Красноармейского района обратился в Еманжелинский городской суд с заявлением о взыскании с женщины 453 тысяч рублей, выданных пенсионным фондом на улучшение жилищных условий. Суд удовлетворил требования прокурора.

С жительницы Еманжелинска (Челябинская область) требуют вернуть деньги за истраченный материнский капитал. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Жительница Еманжелинска в 2016 году после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Красноармейском районе. При этом право собственности на дом она оформила только на себя. В 2017 году дом был продан, доли несовершеннолетним детям не выделены, другое жилье не приобреталось». — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, капитал, предназначенный на улучшение жилищных условий детей, их мать потратила только на себя. Прокурор Красноармейского района обратился в Еманжелинский городской суд с заявлением о взыскании с женщины 453 тысяч рублей, выданных пенсионным фондом на улучшение жилищных условий. Суд удовлетворил требования прокурора.