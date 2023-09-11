С челябинки требуют вернуть материнский капитал

С жительницы Еманжелинска (Челябинская область) требуют вернуть деньги за истраченный материнский капитал. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
«Жительница Еманжелинска в 2016 году после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Красноармейском районе. При этом право собственности на дом она оформила только на себя. В 2017 году дом был продан, доли несовершеннолетним детям не выделены, другое жилье не приобреталось». — сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, капитал, предназначенный на улучшение жилищных условий детей, их мать потратила только на себя. Прокурор Красноармейского района обратился в Еманжелинский городской суд с заявлением о взыскании с женщины 453 тысяч рублей, выданных пенсионным фондом на улучшение жилищных условий. Суд удовлетворил требования прокурора.
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