11 сентября 2023

С челябинки требуют вернуть материнский капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Женщина использовала материнский капитал, при этом не улучшив жилищные условия своих детей Фото:

С жительницы Еманжелинска (Челябинская область) требуют вернуть деньги за истраченный материнский капитал. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

«Жительница Еманжелинска в 2016 году после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Красноармейском районе. При этом право собственности на дом она оформила только на себя. В 2017 году дом был продан, доли несовершеннолетним детям не выделены, другое жилье не приобреталось». — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, капитал, предназначенный на улучшение жилищных условий детей, их мать потратила только на себя. Прокурор Красноармейского района обратился в Еманжелинский городской суд с заявлением о взыскании с женщины 453 тысяч рублей, выданных пенсионным фондом на улучшение жилищных условий. Суд удовлетворил требования прокурора.

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С жительницы Еманжелинска (Челябинская область) требуют вернуть деньги за истраченный материнский капитал. Об этом URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Жительница Еманжелинска в 2016 году после рождения второго ребенка за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Красноармейском районе. При этом право собственности на дом она оформила только на себя. В 2017 году дом был продан, доли несовершеннолетним детям не выделены, другое жилье не приобреталось». — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, капитал, предназначенный на улучшение жилищных условий детей, их мать потратила только на себя. Прокурор Красноармейского района обратился в Еманжелинский городской суд с заявлением о взыскании с женщины 453 тысяч рублей, выданных пенсионным фондом на улучшение жилищных условий. Суд удовлетворил требования прокурора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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