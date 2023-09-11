Губернатор поздравила Ханты-Мансийск с приобретением особого статуса

12 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Губернатор опубликовала поздравление в своем telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Ханты-Мансийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В связи с инициативами горожан на этот счет. Поддержкой оргкомитета „Победа“, партией „Единая Россия“ Президент РФ принял такое важнейшее решение. И для страны это событие, 10 городов России получили такое признание и для югорчан и жителей Ханты-Мансийска. Поздравляю вас», — указано в посте. Губернатор сообщила, что Ханты-Мансийск заслужил особый статус из-за жителей, которые в годы войны повели себя очень стойко и самоотверженно. «Президент подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску звания „Город трудовой доблести“ за вклад, который жители внесли в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и проявленное при этом мужество и самоотверженность», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин присвоил городу в ХМАО особый статус. Он подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила жителей Ханты-Мансийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести». Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В связи с инициативами горожан на этот счет. Поддержкой оргкомитета „Победа“, партией „Единая Россия“ Президент РФ принял такое важнейшее решение. И для страны это событие, 10 городов России получили такое признание и для югорчан и жителей Ханты-Мансийска. Поздравляю вас», — указано в посте. Губернатор сообщила, что Ханты-Мансийск заслужил особый статус из-за жителей, которые в годы войны повели себя очень стойко и самоотверженно. «Президент подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску звания „Город трудовой доблести“ за вклад, который жители внесли в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и проявленное при этом мужество и самоотверженность», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин присвоил городу в ХМАО особый статус. Он подписал указ о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести».