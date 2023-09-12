Челябинское правительство обанкротило свою структуру

ГУП «Продкорпорация» стало банкротом по заявлению челябинских властей

13 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил иск челябинских властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По иску правительства Челябинской области государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственная корпорация», подведомственное минимущества региона, признали банкротом. Это следует из базы судебных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области. Полный текст документа еще не опубликован. ГУП «Продовольственная корпорация» челябинское правительство создало в 1997 году. Оно снабжало сельхозпродукцией социальную сферу области, оказывало господдержку предприятиям АПК путем гарантированных закупок и поставками техники по областному и федеральному лизингу, курировало региональные инвестпрограммы в сельском хозяйстве. Сначала компанию курировал минсельхоз, далее минпромышленности, затем ее передали в ведение минимущества. После преодоления экономического кризиса 1990-х годов существование «Продкорпорации» потеряло смысл. Деятельность предприятия все чаще давало пищу для скандалов, в том числе международного уровня.

По иску правительства Челябинской области государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственная корпорация», подведомственное минимущества региона, признали банкротом. Это следует из базы судебных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области. Полный текст документа еще не опубликован. ГУП «Продовольственная корпорация» челябинское правительство создало в 1997 году. Оно снабжало сельхозпродукцией социальную сферу области, оказывало господдержку предприятиям АПК путем гарантированных закупок и поставками техники по областному и федеральному лизингу, курировало региональные инвестпрограммы в сельском хозяйстве. Сначала компанию курировал минсельхоз, далее минпромышленности, затем ее передали в ведение минимущества. После преодоления экономического кризиса 1990-х годов существование «Продкорпорации» потеряло смысл. Деятельность предприятия все чаще давало пищу для скандалов, в том числе международного уровня.