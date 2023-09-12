12 сентября 2023

Челябинское правительство обанкротило свою структуру

ГУП «Продкорпорация» стало банкротом по заявлению челябинских властей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд удовлетворил иск челябинских властей Фото:

По иску правительства Челябинской области государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственная корпорация», подведомственное минимущества региона, признали банкротом. Это следует из базы судебных дел.

«Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области. Полный текст документа еще не опубликован.

ГУП «Продовольственная корпорация» челябинское правительство создало в 1997 году. Оно снабжало сельхозпродукцией социальную сферу области, оказывало господдержку предприятиям АПК путем гарантированных закупок и поставками техники по областному и федеральному лизингу, курировало региональные инвестпрограммы в сельском хозяйстве.

Сначала компанию курировал минсельхоз, далее минпромышленности, затем ее передали в ведение минимущества. После преодоления экономического кризиса 1990-х годов существование «Продкорпорации» потеряло смысл. Деятельность предприятия все чаще давало пищу для скандалов, в том числе международного уровня.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По иску правительства Челябинской области государственное унитарное предприятие (ГУП) «Продовольственная корпорация», подведомственное минимущества региона, признали банкротом. Это следует из базы судебных дел. «Признать должника банкротом. Открыть конкурсное производство», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области. Полный текст документа еще не опубликован. ГУП «Продовольственная корпорация» челябинское правительство создало в 1997 году. Оно снабжало сельхозпродукцией социальную сферу области, оказывало господдержку предприятиям АПК путем гарантированных закупок и поставками техники по областному и федеральному лизингу, курировало региональные инвестпрограммы в сельском хозяйстве. Сначала компанию курировал минсельхоз, далее минпромышленности, затем ее передали в ведение минимущества. После преодоления экономического кризиса 1990-х годов существование «Продкорпорации» потеряло смысл. Деятельность предприятия все чаще давало пищу для скандалов, в том числе международного уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...