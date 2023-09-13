Советник главы ДНР поблагодарил спикера свердловского заксо, чей подарок спас его от азовцев*. Фото

Советник главы ДНР поблагодарил спикера свердловского заксо за спасенную жизнь
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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, гагин ян
Ян Гагин рассказал Людмиле Бабушкиной, как ее подарок защитил его от пуль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ян Гагин — советник врио главы ДНР Дениса Пушилина — прилетал в Екатеринбург, чтобы лично поблагодарить спикера свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину. Ее подарок — бронированный автомобиль «Нива» — спас Гагина во время нападения украинских боевиков. О встрече политиков URA.RU рассказал источник в заксо.

«На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин был замечен в Екатеринбурге на Международном женском форуме. Там он встретился со спикером Людмилой Бабушкиной, чтобы сказать ей слова благодарности. В феврале этого года она и депутат заксобрания Тарас Исаков передали Гагину бронированную „Ниву“, которая спасла ему жизнь», — пояснил собеседник агентства.

Месяц назад на Яна Гагина было совершено покушение. Когда он передвигался на той самой «Ниве», боевики диверсионно-разведывательной группы, состоящей из азовцев* (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России.), несколькими выстрелами пытались ликвидировать водителя и пассажира. Бронь спасла советника главы ДНР от пуль.

«Гагин не стал ограничиваться телефонным звонком спикеру заксо. Он специально приехал в Екатеринбург, чтобы сказать Людмиле Бабушкиной спасибо», — добавил собеседник.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

Пули оставили следы на бронированной машине
Пули оставили следы на бронированной машине
Фото:
Бронированная «Нива» защитила водителя и пассажира во время покушения
Бронированная «Нива» защитила водителя и пассажира во время покушения
Фото:
Ян Гагин во время нападения не пострадал
Ян Гагин во время нападения не пострадал
Фото:
Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург
Международный женский форум был организован совместно с «Женским движением Единой России». Его посетили первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга
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Ян Гагин — советник врио главы ДНР Дениса Пушилина — прилетал в Екатеринбург, чтобы лично поблагодарить спикера свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину. Ее подарок — бронированный автомобиль «Нива» — спас Гагина во время нападения украинских боевиков. О встрече политиков URA.RU рассказал источник в заксо. «На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин был замечен в Екатеринбурге на Международном женском форуме. Там он встретился со спикером Людмилой Бабушкиной, чтобы сказать ей слова благодарности. В феврале этого года она и депутат заксобрания Тарас Исаков передали Гагину бронированную „Ниву“, которая спасла ему жизнь», — пояснил собеседник агентства. Месяц назад на Яна Гагина было совершено покушение. Когда он передвигался на той самой «Ниве», боевики диверсионно-разведывательной группы, состоящей из азовцев* (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России.), несколькими выстрелами пытались ликвидировать водителя и пассажира. Бронь спасла советника главы ДНР от пуль. «Гагин не стал ограничиваться телефонным звонком спикеру заксо. Он специально приехал в Екатеринбург, чтобы сказать Людмиле Бабушкиной спасибо», — добавил собеседник. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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