Ян Гагин — советник врио главы ДНР Дениса Пушилина — прилетал в Екатеринбург, чтобы лично поблагодарить спикера свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину. Ее подарок — бронированный автомобиль «Нива» — спас Гагина во время нападения украинских боевиков. О встрече политиков URA.RU рассказал источник в заксо.
«На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин был замечен в Екатеринбурге на Международном женском форуме. Там он встретился со спикером Людмилой Бабушкиной, чтобы сказать ей слова благодарности. В феврале этого года она и депутат заксобрания Тарас Исаков передали Гагину бронированную „Ниву“, которая спасла ему жизнь», — пояснил собеседник агентства.
Месяц назад на Яна Гагина было совершено покушение. Когда он передвигался на той самой «Ниве», боевики диверсионно-разведывательной группы, состоящей из азовцев* (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России.), несколькими выстрелами пытались ликвидировать водителя и пассажира. Бронь спасла советника главы ДНР от пуль.
«Гагин не стал ограничиваться телефонным звонком спикеру заксо. Он специально приехал в Екатеринбург, чтобы сказать Людмиле Бабушкиной спасибо», — добавил собеседник.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
Пули оставили следы на бронированной машине
Фото: источник URA.RU
Бронированная «Нива» защитила водителя и пассажира во время покушения
Фото: источник URA.RU
Ян Гагин во время нападения не пострадал
Фото: источник URA.RU
Международный женский форум был организован совместно с «Женским движением Единой России». Его посетили первые лица УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга
Ян Гагин — советник врио главы ДНР Дениса Пушилина — прилетал в Екатеринбург, чтобы лично поблагодарить спикера свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину. Ее подарок — бронированный автомобиль «Нива» — спас Гагина во время нападения украинских боевиков. О встрече политиков URA.RU рассказал источник в заксо. «На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин был замечен в Екатеринбурге на Международном женском форуме. Там он встретился со спикером Людмилой Бабушкиной, чтобы сказать ей слова благодарности. В феврале этого года она и депутат заксобрания Тарас Исаков передали Гагину бронированную „Ниву“, которая спасла ему жизнь», — пояснил собеседник агентства. Месяц назад на Яна Гагина было совершено покушение. Когда он передвигался на той самой «Ниве», боевики диверсионно-разведывательной группы, состоящей из азовцев* (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России.), несколькими выстрелами пытались ликвидировать водителя и пассажира. Бронь спасла советника главы ДНР от пуль. «Гагин не стал ограничиваться телефонным звонком спикеру заксо. Он специально приехал в Екатеринбург, чтобы сказать Людмиле Бабушкиной спасибо», — добавил собеседник. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.