ЦСКА поможет своим болельщикам уйти с работы

ЦСКА подготовил форму для работодателей, чтобы те отпустили своих сотрудников на матч
Футбольный клуб ЦСКА готов отпросить своих болельщиков с работы, чтобы те поддержали клуб во время кубкового матча с командой «Сочи». Для этого нужно заполнить специальную форму, которая затем будет направлена в адрес работодателя.
«Увы, кубковый матч с „Сочи“ пройдет в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя. <…> Отгул на работе от главного тренера [Владимира Федотова] и капитана ЦСКА [Игоря Акинфеева]», — написали представители футбольного клуба в своем telegram-канале. В клубе понадеялись, что работодатели пойдут навстречу и позволят своим сотрудникам прийти на матч ЦСКА.
Футбольный клуб ЦСКА готов отпросить своих болельщиков с работы, чтобы те поддержали клуб во время кубкового матча с командой «Сочи». Для этого нужно заполнить специальную форму, которая затем будет направлена в адрес работодателя. «Увы, кубковый матч с „Сочи“ пройдет в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя. <…> Отгул на работе от главного тренера [Владимира Федотова] и капитана ЦСКА [Игоря Акинфеева]», — написали представители футбольного клуба в своем telegram-канале. В клубе понадеялись, что работодатели пойдут навстречу и позволят своим сотрудникам прийти на матч ЦСКА.