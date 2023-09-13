ЦСКА поможет своим болельщикам уйти с работы

ФК ЦСКА попросил болельщиков поддержать его на матче в рабочее время

ЦСКА подготовил форму для работодателей, чтобы те отпустили своих сотрудников на матч

Футбольный клуб ЦСКА готов отпросить своих болельщиков с работы, чтобы те поддержали клуб во время кубкового матча с командой «Сочи». Для этого нужно заполнить специальную форму, которая затем будет направлена в адрес работодателя.