ЦСКА поможет своим болельщикам уйти с работы

ФК ЦСКА попросил болельщиков поддержать его на матче в рабочее время
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ЦСКА подготовил форму для работодателей, чтобы те отпустили своих сотрудников на матч
ЦСКА подготовил форму для работодателей, чтобы те отпустили своих сотрудников на матч

Футбольный клуб ЦСКА готов отпросить своих болельщиков с работы, чтобы те поддержали клуб во время кубкового матча с командой «Сочи». Для этого нужно заполнить специальную форму, которая затем будет направлена в адрес работодателя.

«Увы, кубковый матч с „Сочи“ пройдет в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя. <…> Отгул на работе от главного тренера [Владимира Федотова] и капитана ЦСКА [Игоря Акинфеева]», — написали представители футбольного клуба в своем telegram-канале. В клубе понадеялись, что работодатели пойдут навстречу и позволят своим сотрудникам прийти на матч ЦСКА.

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Футбольный клуб ЦСКА готов отпросить своих болельщиков с работы, чтобы те поддержали клуб во время кубкового матча с командой «Сочи». Для этого нужно заполнить специальную форму, которая затем будет направлена в адрес работодателя. «Увы, кубковый матч с „Сочи“ пройдет в рабочее для многих болельщиков время, поэтому мы подготовили официальное письмо от клуба для вашего работодателя. <…> Отгул на работе от главного тренера [Владимира Федотова] и капитана ЦСКА [Игоря Акинфеева]», — написали представители футбольного клуба в своем telegram-канале. В клубе понадеялись, что работодатели пойдут навстречу и позволят своим сотрудникам прийти на матч ЦСКА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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