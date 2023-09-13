Военные ЦВО выполнили работы по реконструкции БАМа

Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели работы на 940 тысячах кубометров земли по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
«Строительством участка занимаются военнослужащие трех железнодорожных бригад ЦВО. В их задачи входят возведение двухпутной вставки на перегоне Червинка—Февральск, Тангомен—Дугда, Нора—Меун, прокладывание второго главного пути на перегоне Мирошниченко—Тунгала и строительство разъезда на перегоне Меун—Драгошевск», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Военные железнодорожники выполнили более 60% работ от годового плана. Всего к 2024 году соединениям поручено выполнить задачи по строительству 11 объектов БАМа. Реконструкция проводится в рамках стратегического развития железнодорожной инфраструктуры РФ.
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