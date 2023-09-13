13 сентября 2023

Военные ЦВО выполнили работы по реконструкции БАМа

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, рельсы, дорога, железная, жд дорога, станция супряк
Военные выполнили 60% годового плана по реконструкции БАМа Фото:

Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели работы на 940 тысячах кубометров земли по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

«Строительством участка занимаются военнослужащие трех железнодорожных бригад ЦВО. В их задачи входят возведение двухпутной вставки на перегоне Червинка—Февральск, Тангомен—Дугда, Нора—Меун, прокладывание второго главного пути на перегоне Мирошниченко—Тунгала и строительство разъезда на перегоне Меун—Драгошевск», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Военные железнодорожники выполнили более 60% работ от годового плана. Всего к 2024 году соединениям поручено выполнить задачи по строительству 11 объектов БАМа. Реконструкция проводится в рамках стратегического развития железнодорожной инфраструктуры РФ.

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Военнослужащие железнодорожных соединений Центрального военного округа (ЦВО) провели работы на 940 тысячах кубометров земли по реконструкции второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Строительством участка занимаются военнослужащие трех железнодорожных бригад ЦВО. В их задачи входят возведение двухпутной вставки на перегоне Червинка—Февральск, Тангомен—Дугда, Нора—Меун, прокладывание второго главного пути на перегоне Мирошниченко—Тунгала и строительство разъезда на перегоне Меун—Драгошевск», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Военные железнодорожники выполнили более 60% работ от годового плана. Всего к 2024 году соединениям поручено выполнить задачи по строительству 11 объектов БАМа. Реконструкция проводится в рамках стратегического развития железнодорожной инфраструктуры РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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