Пермяка осудили за кражу коньяка и кофе с применением перцового баллончика

До суда мужчина находился под стражей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Неоднократно судимый житель Краснокамска приговорен к условному сроку за кражу бутылки коньяка и банки кофе с применением перцового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю на сайте полиции.

«Приговором Краснокамского городского суда ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом „г“ части 2 статьи 161 „Грабеж с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья“ УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении персс-службы.

В апреле 2023 года в одном из магазинов Краснокамска продавщица заметила, что мужчина взял бутылку коньяка с полки и пошел к выходу мимо кассы. На требование вернуть товар он ударил продавщицу по голове, выругался и распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Преступника задержали почти сразу. И выяснили, что той же ночью мужчина по такой же схеме украл банку кофе в другом магазине. До вынесения приговора преступник был помещен под стражу.