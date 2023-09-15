Адвокаты Александр Урычев (слева) и Александр Сафонов (справа) готовят обращение в Седьмой кассационный суд Челябинска Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Адвокаты Александр Урычев и Александр Сафонов оспорят приговор бывшему челябинскому замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину в Седьмом кассационном суде. Об этом они сообщили URA.RU.

«К сожалению, наказание было снижено всего на один год. Сторона защиты полагает, что исключение доказательств и срок, который был снижен, несоразмерны. В любом случае мы намерены обжаловать это дальше в вышестоящую инстанцию. Однозначно мы пойдем в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции», — сообщили URA.RU адвокаты.

Защита надеялась если на не полное оправдание их подзащитного и прекращение уголовного преследования, то хотя бы на возврат дела прокурору. Однако суд лишь смягчил имеющийся приговор и исключил из действий Белавкина незаконность действий, общее покровительство по службе. Также суд исключил ссылку на показания свидетелей Скреметы и Золотых, поскольку эти показания не исследованы судом первой инстанции.

По итогам заседания, прошедшего 15 сентября в областном суде, было принято решение смягчить бывшему чиновнику приговор: вместо 13 лет в колонии он проведет 12. Также был снижен штраф с 47 млн рублей до 41 млн рублей.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Белавкина в июне 2021 года. Операция по задержанию прошла прямо во время заседании коллегии министерства. Ему предъявили обвинения в получении взятки при реализации муниципального контракта на капитальный ремонт котельной в Бердяуше. Расследование продолжалось чуть более полугода. После начался судебный процесс, по результатам которого бывшего чиновника признали виновным и отправили в колонию строгого режима на срок 13 лет.