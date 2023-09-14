Пермские власти ищут подрядчика для ремонта памятника Пушкину

15 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

На ремонтные работы скульптурной группы выделяют 8,8 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский городской центр охраны памятников через электронные торги ищет подрядчика для ремонта памятника Пушкину. Расположенную на улице Сибирская, 20 скульптурную группу планируют отреставрировать за 8,8 млн рублей. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Памятник А.С. Пушкину». Начальная и максимальная цена контракта — 8,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что ремонт включает восстановительные работы гранитной облицовки, реставрацию металлических деталей, штукатурку и покраску наружных поверхностей. Также подрядчик обязан вывезти строительный мусор и провести благоустройство территории. Ансамбль «Памятник А.С. Пушкину» в Перми был создан скульпторами Вячеславом Клыковым и Михаилом Футликом. Скульптурная группа представляет собой сам памятник и барельефы по мотивам сказок поэта. Изготовлен монумент был в 1983 году в Москве, после чего долгое время хранился на пермском авиационном заводе по причине отсутствия средств на установку. Торжественное открытие состоялось в 1993 году в сквере возле клуба ГУВД. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника, который встречает гостей. Речь о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, выполненной в виде фигуры старого мастера. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский городской центр охраны памятников через электронные торги ищет подрядчика для ремонта памятника Пушкину. Расположенную на улице Сибирская, 20 скульптурную группу планируют отреставрировать за 8,8 млн рублей. «Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль «Памятник А.С. Пушкину». Начальная и максимальная цена контракта — 8,8 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что ремонт включает восстановительные работы гранитной облицовки, реставрацию металлических деталей, штукатурку и покраску наружных поверхностей. Также подрядчик обязан вывезти строительный мусор и провести благоустройство территории. Ансамбль «Памятник А.С. Пушкину» в Перми был создан скульпторами Вячеславом Клыковым и Михаилом Футликом. Скульптурная группа представляет собой сам памятник и барельефы по мотивам сказок поэта. Изготовлен монумент был в 1983 году в Москве, после чего долгое время хранился на пермском авиационном заводе по причине отсутствия средств на установку. Торжественное открытие состоялось в 1993 году в сквере возле клуба ГУВД. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Кунгурского муниципального округа Пермского края ищут подрядчика для ремонта памятника, который встречает гостей. Речь о стеле на въезде в Кунгур со стороны Перми, выполненной в виде фигуры старого мастера.