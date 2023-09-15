Свердловчанин застрелил мужчину пулей времен Великой Отечественной войны

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Свердловчанин застрели мужчину пулей 1943 года из самодельного ружья
Свердловчанин застрели мужчину пулей 1943 года из самодельного ружья Фото:

В Ирбите 39-летний мужчина выстрелил свердловчанину в живот пулей 1943 года. Пострадавший скончался в больнице, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

«Обвиняемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел из огнестрельного оружия в область живота оппонента. В дальнейшем с полученным ранением пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался», — рассказал Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подозреваемый выстрелил из самодельного оружия «ИЖ-18». «Для погибшего роковой стала пуля от патрона образца 1943 года», — добавил Валерий Горелых. Теперь свердловчанину грозит срок 15 лет лишения свободы.

Фото:

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В Ирбите 39-летний мужчина выстрелил свердловчанину в живот пулей 1943 года. Пострадавший скончался в больнице, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга. «Обвиняемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел из огнестрельного оружия в область живота оппонента. В дальнейшем с полученным ранением пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался», — рассказал Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подозреваемый выстрелил из самодельного оружия «ИЖ-18». «Для погибшего роковой стала пуля от патрона образца 1943 года», — добавил Валерий Горелых. Теперь свердловчанину грозит срок 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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