Свердловчанин застрелил мужчину пулей времен Великой Отечественной войны

В Ирбите 39-летний мужчина выстрелил свердловчанину в живот пулей 1943 года. Пострадавший скончался в больнице, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
«Обвиняемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел из огнестрельного оружия в область живота оппонента. В дальнейшем с полученным ранением пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, где через непродолжительное время скончался», — рассказал Александр Шульга.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подозреваемый выстрелил из самодельного оружия «ИЖ-18». «Для погибшего роковой стала пуля от патрона образца 1943 года», — добавил Валерий Горелых. Теперь свердловчанину грозит срок 15 лет лишения свободы.
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