Комарова поздравила семью из ХМАО с победой на всероссийском конкурсе

Комарова пожелала семье Овчинниковых быть примером для других Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семья Романа и Анастасии Овчинниковых из поселка Пойковский (ХМАО) стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Глава округа Наталья Комарова поздравила их с победой и пожелала быть примером для других семей.

«Наши земляки, семья Овчинниковых из городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) в числе 85 победителей восьмого Всероссийского конкурса „Семья года“. Одержали победу в номинации „Молодая семья“. Поздравляю! Девиз Овчинниковых: „Сила человека — в его семье“. Желаю Роману, Анастасии, их дочерям, следуя своему девизу, быть примером для всех семей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале.

Супруги вместе уже 10 лет и воспитывают двоих дочерей. Роман и Анастасия, семейные волонтеры, состоят в совете молодых педагогов Нефтеюганского района. Они участвуют в общественной жизни, неоднократно получали гранты на реализацию социальных проектов. Благодаря их инициативе в поселке создана «Остановка памяти и славы», посвященная подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы. В свою очередь семьи бойцов поблагодарили Комарову за поддержку.