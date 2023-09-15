15 сентября 2023

Комарова поздравила семью из ХМАО с победой на всероссийском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, комарова наталья
Комарова пожелала семье Овчинниковых быть примером для других Фото:

Семья Романа и Анастасии Овчинниковых из поселка Пойковский (ХМАО) стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Глава округа Наталья Комарова поздравила их с победой и пожелала быть примером для других семей.

«Наши земляки, семья Овчинниковых из городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) в числе 85 победителей восьмого Всероссийского конкурса „Семья года“. Одержали победу в номинации „Молодая семья“. Поздравляю! Девиз Овчинниковых: „Сила человека — в его семье“. Желаю Роману, Анастасии, их дочерям, следуя своему девизу, быть примером для всех семей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале.

Супруги вместе уже 10 лет и воспитывают двоих дочерей. Роман и Анастасия, семейные волонтеры, состоят в совете молодых педагогов Нефтеюганского района. Они участвуют в общественной жизни, неоднократно получали гранты на реализацию социальных проектов. Благодаря их инициативе в поселке создана «Остановка памяти и славы», посвященная подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы. В свою очередь семьи бойцов поблагодарили Комарову за поддержку.

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Семья Романа и Анастасии Овчинниковых из поселка Пойковский (ХМАО) стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Глава округа Наталья Комарова поздравила их с победой и пожелала быть примером для других семей. «Наши земляки, семья Овчинниковых из городского поселения Пойковский (Нефтеюганский район) в числе 85 победителей восьмого Всероссийского конкурса „Семья года“. Одержали победу в номинации „Молодая семья“. Поздравляю! Девиз Овчинниковых: „Сила человека — в его семье“. Желаю Роману, Анастасии, их дочерям, следуя своему девизу, быть примером для всех семей», — поделилась Комарова в своем telegram-канале. Супруги вместе уже 10 лет и воспитывают двоих дочерей. Роман и Анастасия, семейные волонтеры, состоят в совете молодых педагогов Нефтеюганского района. Они участвуют в общественной жизни, неоднократно получали гранты на реализацию социальных проектов. Благодаря их инициативе в поселке создана «Остановка памяти и славы», посвященная подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьями участников специальной военной операции из Нягани во время своей рабочей поездки. Глава региона передала родственникам благодарность от командира бригады А. Буйволова, в которой служат бойцы. В свою очередь семьи бойцов поблагодарили Комарову за поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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