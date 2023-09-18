IT-эксперт Косарев: россиянам труднее заметить взлом компьютера, чем смартфона

19 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Не каждый антивирус может обеспечить полную защиту от атаки мошенников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жертвам мошенников труднее заметить взлом и кражу персональных данных с компьютера, чем со смартфона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев. «Взлом и кражу данных с персонального компьютера заметить труднее. К тому же не каждый антивирус может обеспечить полную защиту от атаки. Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег», — сказал Борис Косарев. Если вредоносное ПО попало в смартфон, то устройство начинает работать некорректно, объяснил собеседник агентства. «Финансовые приложения могут начать перезапускаться, а сам смартфон — перегреваться. Нужно сохранить все ценные файлы в облачный сервис хранения данных и в разделе „Настройки“ сбросить смартфон до заводских настроек», — уточнил он. «Одной из самых популярных рекомендаций является регулярная перезагрузка или выключение смартфона для блокирования работы вредоносных программ. Эта рекомендация не принесет пользы, если не проявлять бдительность при открытии файлов, писем и вводе логинов и паролей на сайтах», — добавил эксперт. Специалист отметил, что кража персональных данных осуществляется за счет сторонних программ, установленных на устройство. «Мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах и распространяют ссылку на установку программы для кражи денег. Ссылка может прийти и в смс под видом установки банковского приложения и оформления выгодной кредитной карты. Достаточно блокировать номера, с которых приходят смс-рассылки, а если от знакомого пришла подозрительная ссылка, например, на голосование, то необходимо перезвонить ему и уточнить — он ли ее прислал?» — заключил Косарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жертвам мошенников труднее заметить взлом и кражу персональных данных с компьютера, чем со смартфона. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев. «Взлом и кражу данных с персонального компьютера заметить труднее. К тому же не каждый антивирус может обеспечить полную защиту от атаки. Главной целью мошенников являются пароли от сервисов, а также перехват управлением банками и подмена реквизитов при отправке денег», — сказал Борис Косарев. Если вредоносное ПО попало в смартфон, то устройство начинает работать некорректно, объяснил собеседник агентства. «Финансовые приложения могут начать перезапускаться, а сам смартфон — перегреваться. Нужно сохранить все ценные файлы в облачный сервис хранения данных и в разделе „Настройки“ сбросить смартфон до заводских настроек», — уточнил он. «Одной из самых популярных рекомендаций является регулярная перезагрузка или выключение смартфона для блокирования работы вредоносных программ. Эта рекомендация не принесет пользы, если не проявлять бдительность при открытии файлов, писем и вводе логинов и паролей на сайтах», — добавил эксперт. Специалист отметил, что кража персональных данных осуществляется за счет сторонних программ, установленных на устройство. «Мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и мессенджерах и распространяют ссылку на установку программы для кражи денег. Ссылка может прийти и в смс под видом установки банковского приложения и оформления выгодной кредитной карты. Достаточно блокировать номера, с которых приходят смс-рассылки, а если от знакомого пришла подозрительная ссылка, например, на голосование, то необходимо перезвонить ему и уточнить — он ли ее прислал?» — заключил Косарев.