Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Об этом сообщили в соцсети.
«На днях стал очевидцем конфликта в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту №50. Произошло на вокзале. В целом, как я понял конфликтная ситуация заключалась в том, что кто-то кому-то не уступил проход к выходу. И вот слово за слово, мат за матом и начался самый настоящий махач», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка.
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