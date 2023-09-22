В Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в автобусе. Видео

23 сентября 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Драка произошла в автобусе №50, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Об этом сообщили в соцсети. «На днях стал очевидцем конфликта в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту №50. Произошло на вокзале. В целом, как я понял конфликтная ситуация заключалась в том, что кто-то кому-то не уступил проход к выходу. И вот слово за слово, мат за матом и начался самый настоящий махач», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Нижнем Тагиле водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка.

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Об этом сообщили в соцсети. «На днях стал очевидцем конфликта в пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту №50. Произошло на вокзале. В целом, как я понял конфликтная ситуация заключалась в том, что кто-то кому-то не уступил проход к выходу. И вот слово за слово, мат за матом и начался самый настоящий махач», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Нижнем Тагиле водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка.