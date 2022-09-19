19 сентября 2022
18 сентября 2022

В Нижнем Тагиле водитель автобуса избил отца годовалого ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, остановка, автобусная остановка, автобус, остановочный комплекс, ожидание автобуса
Конфликт произошел из-за того, что водитель автобуса зажал дверьми выходившего из транспорта годовалого ребенка Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка.

«Водитель автобуса, не заметив, зажал дверьми маленького ребенка. На вид малышу, около года. Это произошло, когда его мама с папой уже выходили из автобуса. Отец высказал свое мнение по поводу происшествия горе-водителю. Водитель вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, начал качать свои права. Затем, он выскочил из автобуса и начал наезжать на отца, спровоцировал мордобой — уронив мужчину, начал дерзить и публично его оскорблять», — сообщил очевидец в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт произошел на остановке «Восточная». По словам очевидца урегулировать ситуацию помогли пассажиры автобуса, которые начали разнимать мужчин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Конфликт сняли на видео пассажиры.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка. «Водитель автобуса, не заметив, зажал дверьми маленького ребенка. На вид малышу, около года. Это произошло, когда его мама с папой уже выходили из автобуса. Отец высказал свое мнение по поводу происшествия горе-водителю. Водитель вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, начал качать свои права. Затем, он выскочил из автобуса и начал наезжать на отца, спровоцировал мордобой — уронив мужчину, начал дерзить и публично его оскорблять», — сообщил очевидец в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Конфликт произошел на остановке «Восточная». По словам очевидца урегулировать ситуацию помогли пассажиры автобуса, которые начали разнимать мужчин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Конфликт сняли на видео пассажиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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