В Нижнем Тагиле водитель автобуса избил отца годовалого ребенка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса избил отца годовалого ребенка. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за того, что водитель зажал дверьми выходившего из транспорта ребенка.
«Водитель автобуса, не заметив, зажал дверьми маленького ребенка. На вид малышу, около года. Это произошло, когда его мама с папой уже выходили из автобуса. Отец высказал свое мнение по поводу происшествия горе-водителю. Водитель вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, начал качать свои права. Затем, он выскочил из автобуса и начал наезжать на отца, спровоцировал мордобой — уронив мужчину, начал дерзить и публично его оскорблять», — сообщил очевидец в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
Конфликт произошел на остановке «Восточная». По словам очевидца урегулировать ситуацию помогли пассажиры автобуса, которые начали разнимать мужчин. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге водители автобусов устроили драку. Конфликт сняли на видео пассажиры.
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