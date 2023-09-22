В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водители устроили драку на перекрестке улиц Красногвардейская — Фестивальная. Об этом сообщили в соцсети.
«Воочию наблюдали возвращение 90-х! В городе, утыканном камерами безопасного города, на виду у всех, прямо под камерами видеонаблюдения. Водители устроили самую настоящую драку! Полагаю, водители банально не поделили дорогу», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».
Конфликт произошел примерно в девять часов утра 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее жители Нижнего Тагила устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Конфликт произошел из-за места в салоне общественного транспорта.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.