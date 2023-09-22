22 сентября 2023

Свердловские водители устроили драку посреди дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Драка произошла на перекрестке Красногвардейская — Фестивальная в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водители устроили драку на перекрестке улиц Красногвардейская — Фестивальная. Об этом сообщили в соцсети.

«Воочию наблюдали возвращение 90-х! В городе, утыканном камерами безопасного города, на виду у всех, прямо под камерами видеонаблюдения. Водители устроили самую настоящую драку! Полагаю, водители банально не поделили дорогу», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».

Конфликт произошел примерно в девять часов утра 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее жители Нижнего Тагила устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Конфликт произошел из-за места в салоне общественного транспорта.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водители устроили драку на перекрестке улиц Красногвардейская — Фестивальная. Об этом сообщили в соцсети. «Воочию наблюдали возвращение 90-х! В городе, утыканном камерами безопасного города, на виду у всех, прямо под камерами видеонаблюдения. Водители устроили самую настоящую драку! Полагаю, водители банально не поделили дорогу», — сообщили в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». Конфликт произошел примерно в девять часов утра 22 сентября. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее жители Нижнего Тагила устроили драку в автобусе №50 возле остановки у вокзала. Конфликт произошел из-за места в салоне общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...