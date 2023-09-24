Главу Кунашакского района Аминова похоронят на родине

О смерти главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова стало известно 24 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прощание с главой Кунашакского района Челябинской области Сибагатуллой Аминовым пройдет 26 сентября в районном доме культуры, а похоронят его на родине, в деревне Караболка. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Прощание с Сибагатуллой Нурулловичем состоится завтра (26.09) в здании Дворца Культуры в селе Кунашак с 10 до 12 часов. Похороны пройдут в деревне Караболка», — говорится в сообщении пресс-службы.

О кончине главы района стало известно 24 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родственникам Аминова и жителям района. Он отметил, что уход Аминова из жизни — большая потеря для жителей района.

В пресс-службе администрации Кунашакского района на вопрос кто руководит районом сейчас. не стали отвечать, По данным URA.RU, врио главы сейчас — заместитель главы по ЖКХ, строительству и инженерной инфраструктуре Ринат Мухарамов. Перед тем, как лечь в больницу, Аминов именно его назначил временным руководителем.

Согласно уставу, исполняющим обязанности главы района, если действующий руководитель не может исполнять свои обязанности, может стать председатель собрания или руководитель контрольно-ревизионной комиссии. 26 сентября должно было состояться очередное заседание собрания депутатов района. Сессия состоится в другой день, и на ней решат, кто именно будет руководить администрацией района.