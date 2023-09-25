25 сентября 2023

В Екатеринбурге не могут найти 77-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Местонахождение Валерия Макаренко неизвестно с 25 сентября Фото:

В Екатеринбурге 25 сентября идут поиски 77-летнего Валерия Макаренко. У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Макаренко Валерий Константинович 1946 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, голубые глаза, а также возможна потеря памяти. Мужчина был одет в белую кофту, штаны и черную шапку», — сказано в сообщении.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Олеся 8 (922) 219-06-72.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 25 сентября идут поиски 77-летнего Валерия Макаренко. У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Макаренко Валерий Константинович 1946 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, голубые глаза, а также возможна потеря памяти. Мужчина был одет в белую кофту, штаны и черную шапку», — сказано в сообщении. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Олеся 8 (922) 219-06-72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...