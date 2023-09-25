Местонахождение Валерия Макаренко неизвестно с 25 сентября
В Екатеринбурге 25 сентября идут поиски 77-летнего Валерия Макаренко. У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Макаренко Валерий Константинович 1946 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, голубые глаза, а также возможна потеря памяти. Мужчина был одет в белую кофту, штаны и черную шапку», — сказано в сообщении.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Олеся 8 (922) 219-06-72.
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