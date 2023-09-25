В Екатеринбурге не могут найти 77-летнего мужчину. Фото

25 сентября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Местонахождение Валерия Макаренко неизвестно с 25 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге 25 сентября идут поиски 77-летнего Валерия Макаренко. У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Макаренко Валерий Константинович 1946 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, голубые глаза, а также возможна потеря памяти. Мужчина был одет в белую кофту, штаны и черную шапку», — сказано в сообщении. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Олеся 8 (922) 219-06-72. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге 25 сентября идут поиски 77-летнего Валерия Макаренко. У мужчины возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Макаренко Валерий Константинович 1946 года рождения. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысиной, голубые глаза, а также возможна потеря памяти. Мужчина был одет в белую кофту, штаны и черную шапку», — сказано в сообщении. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52. Инфорг: Олеся 8 (922) 219-06-72.