В РФ предложили расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты 26 сентября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 + В России работники получат расширенные права на компенсацию, если задерживается зарплата Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России Минтруд предложил расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисление зарплаты», — пишут «Известия», ссылаясь на материалы с сайта Минтруда. Ведомство предложило внести поправки в Трудовой кодекс РФ. По данным ведомства, в настоящее время работодатель обязан предоставить работнику компенсацию если начисленная зарплата была не выплачена в срок. А вот если работодатель нарушил права работника и не начислил зарплату, то сотрудник вообще может не получить компенсацию. Поэтому Минтруд предложил скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае. Ранее Генеральная прокуратура России предложила изымать имущество у предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату. Ведомство направило предложение в Минтруд. В России Минтруд предложил расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисление зарплаты», — пишут «Известия», ссылаясь на материалы с сайта Минтруда. Ведомство предложило внести поправки в Трудовой кодекс РФ. По данным ведомства, в настоящее время работодатель обязан предоставить работнику компенсацию если начисленная зарплата была не выплачена в срок. А вот если работодатель нарушил права работника и не начислил зарплату, то сотрудник вообще может не получить компенсацию. Поэтому Минтруд предложил скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае. Ранее Генеральная прокуратура России предложила изымать имущество у предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату. Ведомство направило предложение в Минтруд. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям