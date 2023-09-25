25 сентября 2023

В РФ предложили расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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В России работники получат расширенные права на компенсацию, если задерживается зарплата Фото:

В России Минтруд предложил расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисление зарплаты», — пишут «Известия», ссылаясь на материалы с сайта Минтруда. Ведомство предложило внести поправки в Трудовой кодекс РФ.

По данным ведомства, в настоящее время работодатель обязан предоставить работнику компенсацию если начисленная зарплата была не выплачена в срок. А вот если работодатель нарушил права работника и не начислил зарплату, то сотрудник вообще может не получить компенсацию. Поэтому Минтруд предложил скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае.

Ранее Генеральная прокуратура России предложила изымать имущество у предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату. Ведомство направило предложение в Минтруд.

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В России Минтруд предложил расширить право работников на компенсацию за задержку зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисление зарплаты», — пишут «Известия», ссылаясь на материалы с сайта Минтруда. Ведомство предложило внести поправки в Трудовой кодекс РФ. По данным ведомства, в настоящее время работодатель обязан предоставить работнику компенсацию если начисленная зарплата была не выплачена в срок. А вот если работодатель нарушил права работника и не начислил зарплату, то сотрудник вообще может не получить компенсацию. Поэтому Минтруд предложил скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае. Ранее Генеральная прокуратура России предложила изымать имущество у предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату. Ведомство направило предложение в Минтруд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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