Генпрокуратура РФ предложила решение проблем россиян с зарплатами

08 февраля 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Действующее законодательство разрешает изымать имущество только в случае банкротства, объяснили в Минтруде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату, будут изымать имущество в счет выплаты долгов. С таким предложением выступила Генеральная прокуратура России. Генпрокуратура РФ обратилась в Минтруд с предложением внести поправки в закон, позволяющие гасить долги по зарплате за счет изъятия имущества предприятия, сообщили в ведомстве «Известиям». Там отметили, что работа государственных инспекций труда в направлении долгов оказалась недостаточно результативной, чему в том числе препятствует отсутствие возможности изымать имущество должника. В Минтруде объяснили, что по действующему закону «Об исполнительном производстве» гасить задолженности за счет имущества разрешается при условии, что предприятие объявлено банкротом. В остальных случаях долги могут взыскать только из денег с его текущих счетов, добавили в министерстве. Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что не поддерживает инициативу Генпрокуратуры, потому что вследствие этого предприятие может закрыться, а люди потеряют работу. С ней согласился секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, добавив, что необходимо механизм проработать так, чтобы в итоге рабочие места сохранялись. Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ напомнил, что каждое нарушение срока выплаты зарплаты должно оформляться отдельным протоколом, передает РАПСИ. Отмечается, что каждый работник должен фиксировать это нарушение работодателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У предприятий, на которых работникам не выплачивают заработную плату, будут изымать имущество в счет выплаты долгов. С таким предложением выступила Генеральная прокуратура России. Генпрокуратура РФ обратилась в Минтруд с предложением внести поправки в закон, позволяющие гасить долги по зарплате за счет изъятия имущества предприятия, сообщили в ведомстве «Известиям». Там отметили, что работа государственных инспекций труда в направлении долгов оказалась недостаточно результативной, чему в том числе препятствует отсутствие возможности изымать имущество должника. В Минтруде объяснили, что по действующему закону «Об исполнительном производстве» гасить задолженности за счет имущества разрешается при условии, что предприятие объявлено банкротом. В остальных случаях долги могут взыскать только из денег с его текущих счетов, добавили в министерстве. Эксперт по рынку труда, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина заявила, что не поддерживает инициативу Генпрокуратуры, потому что вследствие этого предприятие может закрыться, а люди потеряют работу. С ней согласился секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, добавив, что необходимо механизм проработать так, чтобы в итоге рабочие места сохранялись. Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ напомнил, что каждое нарушение срока выплаты зарплаты должно оформляться отдельным протоколом, передает РАПСИ. Отмечается, что каждый работник должен фиксировать это нарушение работодателя.