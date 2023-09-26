На екатеринбургского ветерана, которого опекает мэр, напали цыгане

На параде 9 Мая Алексей Орлов поздравлял Александра Агеева с праздником Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге мошенники обокрали ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева — 97-летнего мужчину, который находится под опекой мэра Алексея Орлова. Ранее городской глава оказывал помощь престарелому человеку, который попал в беду. На этот раз ветеран стал жертвой серийных преступников. Детали истории URA.RU рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Мы помогаем Александру Матвеевичу, опекаем, волонтеры раз в три дня приходят к нему домой. Однажды в разговоре он между делом упомянул, что его ограбили. С момента преступления уже прошло немало времени, а он не возмущался, никому не жаловался», — объяснил Чукреев.

Выяснилось, что 24 августа в дверь Агеева позвонила девушка, представилась медсестрой и спросила, почему тот не является в поликлинику. Ветеран ответил, что ему тяжело ходить, после чего незнакомка попросила полис. Вслед за ней в квартиру ввалился мужчина. Девушка успокоила, что это «доктор», и прошла с ветераном в комнату, где хранились документы и деньги.

В годы войны Агеев был лейтенантом технической службы 123 Краснознаменного авиационного полка имени Александра Невского Фото: Размик Закарян © URA.RU

Увидев в ящике крупную сумму, «медсестра» толкнула Агеева, схватила пачку и бросилась к выходу. Ветеран сумел поймать воровку и даже стянул с нее туфлю, но «доктор» ударил его по голове, и парочка скрылась.

«Александр Матвеевич сумел дойти до отдела полиции, написал заявление. Аферисты похитили у него накопления на сумму порядка 100 тысяч рублей. Почему он нам сразу об этом не рассказал, загадка», — добавил Чукреев. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Между тем источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что по подозрению в причастности к ограблению ветерана задержаны два человека — мужчина и женщина. «Это ранее судимые за кражу цыгане. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств, оно расследуется. Подозреваемые заключены под арест. Они проходят по серии аналогичных преступлений, один из эпизодов — история с Агеевым», — пояснил инсайдер.

Александр Агеев уже становился жертвой мошенников. Тогда сотрудники полиции сумели быстро найти виновных и вернуть ветерану деньги. Мэр Алексей Орлов принял участие в судьбе пожилого человека: в квартире Агеева был сделан ремонт и куплена новая бытовая техника.