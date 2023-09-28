С пермской «дочки» Роскосмоса взыскивают миллионы рублей

Завод из Златоуста взыскивает более 10 млн рублей с пермского АО «Протон-ПМ»

Исковое заявление будет рассматриваться в Арбитражном суде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск с требованием о взыскании более 10 млн рублей с предприятия АО «Протон-ПМ», которое контролируется госкорпорацией Роскосмос. Исковое заявление было подано ООО «Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод», которое занимается производством и продажей стали и сплавов.

«Исковое заявление ООО „Торговый дом Златоустовский электрометаллургический завод“. Сумма требований к акционерному обществу „Протон-Пермские Моторы“ — 10,8 млн рублей», — указано в картотеке суда. К производству заявление пока не принято, причины иска не указаны.

ООО «Златоустовский металлургический завод» занимается производством сталей и сплавов. Продукция предприятия используется в трубной промышленности, а также автомобильном, авиационном, химическом машиностроении. Завод «Протон-ПМ» находится в Перми и специализируется на выпуске жидкостных ракетных двигателей для первой ступени ракет-носителей среднего и тяжелого класса. Предприятие входит в состав НПО «Энергомаш» госкорпорации Роскосмос.