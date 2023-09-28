Прокуратура проводит проверку в Пермском университете

Прокурорская проверка вечером в пятницу 29 сентября проходит в отделе кадров Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом URA.RU сообщили источник в политэлитах региона.
«Проверка проходит в отделе кадров. Все стоят на ушах. Скорее всего, связано с обращением сотрудников вуза в суд и прокуратуру по поводу отмены стимулирующей выплаты», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе вуза на запрос URA.RU ответили, что до окончания проверки ситуацию комментировать не могут. Агентство направило запрос в прокуратуру Прикамья.
Ранее URA.RU рассказывало, что около 200 сотрудников ПГНИУ пожаловались в прокуратуру на задержку заработной платы. Позже стало известно, что 12 сотрудников подали в суд иски о взыскании с вуза неполученного заработка и компенсационных выплат.
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