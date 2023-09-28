28 сентября 2023

Прокуратура проводит проверку в Пермском университете

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура разбирается с зарплатами в ПГНИУ Фото:

Прокурорская проверка вечером в пятницу 29 сентября проходит в отделе кадров Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом URA.RU сообщили источник в политэлитах региона.

«Проверка проходит в отделе кадров. Все стоят на ушах. Скорее всего, связано с обращением сотрудников вуза в суд и прокуратуру по поводу отмены стимулирующей выплаты», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе вуза на запрос URA.RU ответили, что до окончания проверки ситуацию комментировать не могут. Агентство направило запрос в прокуратуру Прикамья.

Ранее URA.RU рассказывало, что около 200 сотрудников ПГНИУ пожаловались в прокуратуру на задержку заработной платы. Позже стало известно, что 12 сотрудников подали в суд иски о взыскании с вуза неполученного заработка и компенсационных выплат.

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Прокурорская проверка вечером в пятницу 29 сентября проходит в отделе кадров Пермского классического университета (ПГНИУ). Об этом URA.RU сообщили источник в политэлитах региона. «Проверка проходит в отделе кадров. Все стоят на ушах. Скорее всего, связано с обращением сотрудников вуза в суд и прокуратуру по поводу отмены стимулирующей выплаты», — сообщил собеседник агентства. В пресс-службе вуза на запрос URA.RU ответили, что до окончания проверки ситуацию комментировать не могут. Агентство направило запрос в прокуратуру Прикамья. Ранее URA.RU рассказывало, что около 200 сотрудников ПГНИУ пожаловались в прокуратуру на задержку заработной платы. Позже стало известно, что 12 сотрудников подали в суд иски о взыскании с вуза неполученного заработка и компенсационных выплат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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