WarGonzo: ВСУ ударили HIMARS по мэру Горловки

ВСУ ударили по Горловке из HIMARS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мэр Горловки (Донецкая народная республика) Иван Приходько попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.
«Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел вражеской РСЗО HIMARS. По сообщению от мэра было два прилета, он жив», — написал военкор.
Как уточнил Пегов, Приходько последние семь лет работает в администрации Донецка в прифронтовых условиях. Из-за этого, добавил военкор, работа чиновника связана с риском для жизни.
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