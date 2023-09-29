WarGonzo: ВСУ ударили HIMARS по мэру Горловки

29 сентября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по Горловке из HIMARS Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Горловки (Донецкая народная республика) Иван Приходько попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел вражеской РСЗО HIMARS. По сообщению от мэра было два прилета, он жив», — написал военкор. Как уточнил Пегов, Приходько последние семь лет работает в администрации Донецка в прифронтовых условиях. Из-за этого, добавил военкор, работа чиновника связана с риском для жизни.

Мэр Горловки (Донецкая народная республика) Иван Приходько попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел вражеской РСЗО HIMARS. По сообщению от мэра было два прилета, он жив», — написал военкор. Как уточнил Пегов, Приходько последние семь лет работает в администрации Донецка в прифронтовых условиях. Из-за этого, добавил военкор, работа чиновника связана с риском для жизни.