WarGonzo: ВСУ ударили HIMARS по мэру Горловки

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ВСУ ударили по Горловке из HIMARS Фото:
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Мэр Горловки (Донецкая народная республика) Иван Приходько попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел вражеской РСЗО HIMARS. По сообщению от мэра было два прилета, он жив», — написал военкор.

Как уточнил Пегов, Приходько последние семь лет работает в администрации Донецка в прифронтовых условиях. Из-за этого, добавил военкор, работа чиновника связана с риском для жизни.

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Мэр Горловки (Донецкая народная республика) Иван Приходько попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел вражеской РСЗО HIMARS. По сообщению от мэра было два прилета, он жив», — написал военкор. Как уточнил Пегов, Приходько последние семь лет работает в администрации Донецка в прифронтовых условиях. Из-за этого, добавил военкор, работа чиновника связана с риском для жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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