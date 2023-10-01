Советник Пушилина: Германия готовится начать войну против РФ

Гагин: поставки ВСУ ракет Taurus провоцируют третью мировую войну

01 октября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Немцы забывают о результатах Второй мировой войны, заявил Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия провоцирует начало третьей мировой войны с Россией, говоря о поставках ракет Taurus. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «В бундестаге Германии снова „неймется“ ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать», — сказал Гагин РИА Новости, комментируя заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о поставках Киеву ракет Taurus для ударов по российским позициям в Крыму. Он добавил, что немцы забывают о результатах Второй мировой войны и Россия может о них напомнить. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер сообщал, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни, передает «Национальная служба новостей». Штрак-Циммерман заявила, что решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Она также считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ.

Германия провоцирует начало третьей мировой войны с Россией, говоря о поставках ракет Taurus. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «В бундестаге Германии снова „неймется“ ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать», — сказал Гагин РИА Новости, комментируя заявление председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о поставках Киеву ракет Taurus для ударов по российским позициям в Крыму. Он добавил, что немцы забывают о результатах Второй мировой войны и Россия может о них напомнить. Депутат бундестага Родерих Кизеветтер сообщал, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни, передает «Национальная служба новостей». Штрак-Циммерман заявила, что решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине является положительным решением, а их использование для ударов по российским городам будет обоснованным. Она также считает, что международное право позволяет Киеву атаковать военные цели на территории РФ.