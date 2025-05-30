СК возбудил дело после атаки беспилотников ВСУ на Курск

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Действия по атаке на гражданские объекты квалифицируются как террористический акт (архивное фото)
Действия по атаке на гражданские объекты квалифицируются как террористический акт (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курске возбуждено уголовное дело после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в связи с массированной атакой военнослужащими Украины на город Курск», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следствие устанавливает личности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к атаке. В ведомстве подчеркнули, что действия по атаке на гражданские объекты квалифицируются как террористический акт.

В ночь на 30 мая украинские военные применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Курске. В результате удара были повреждены жилые дома и Курская областная больница. Кроме того, пострадал гражданский автомобиль: мужчине, находившемуся в машине, были причинены осколочные ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работали военные следователи. Они обнаружили фрагменты беспилотников с маркировкой и надписями на украинском языке. Все изъятые предметы направлены на взрывотехническую судебную экспертизу для установления типа и происхождения используемых устройств.

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В Курске возбуждено уголовное дело после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело в связи с массированной атакой военнослужащими Украины на город Курск», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Следствие устанавливает личности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к атаке. В ведомстве подчеркнули, что действия по атаке на гражданские объекты квалифицируются как террористический акт. В ночь на 30 мая украинские военные применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Курске. В результате удара были повреждены жилые дома и Курская областная больница. Кроме того, пострадал гражданский автомобиль: мужчине, находившемуся в машине, были причинены осколочные ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работали военные следователи. Они обнаружили фрагменты беспилотников с маркировкой и надписями на украинском языке. Все изъятые предметы направлены на взрывотехническую судебную экспертизу для установления типа и происхождения используемых устройств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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