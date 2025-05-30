Бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина осудили на 10 лет

Менеджер Александр Горбунов приговорен к 10 годам тюрьмы
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Экс-менеджер медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Александр Горбунов приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей по обвинениям в вымогательстве и хранении наркотиков. Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Менеджер Горбунов осужден на 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей по делу о вымогательстве и хранении наркотиков», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента

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Экс-менеджер медиаструктуры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Александр Горбунов приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей по обвинениям в вымогательстве и хранении наркотиков. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Менеджер Горбунов осужден на 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей по делу о вымогательстве и хранении наркотиков», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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