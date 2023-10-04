В гарнизоне Елани военных будут обучать на операторов дронов

Квадрокоптеры передали гарнизону 4 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих из Еланского гарнизона (Свердловская область) начнут обучать на операторов дронов. Занятия будут проводить профессиональные инструкторы, которые научат пользоваться техникой 30 человек. Об этом URA.RU рассказали представители компании «ФОРЭС».

«В ближайшее время в 473-м Окружном учебном центре Еланского гарнизона военнослужащие начнут осваивать новую специальность — оператор беспилотного летательного аппарата, особо востребованную в сегодняшних реалиях. При поддержке компании „ФОРЭС“ и благотворительного фонда Максима Иванова для учебного центра приобретены четыре квадрокоптера», — сообщили в компании. Технику передали сегодня, 4 октября.

Компания «ФОРЭС» оказывает поддержку Еланскому гарнизону с осени 2022 года после объявления частичной мобилизации. Делает она это совместно с депутатом Госдумы от Свердловской области Максимом Ивановым.