Оба бойца награждены орденами Мужества посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми вручили ордена Мужества родным военнослужащих Руслана Ажгихина и Юрия Хлебникова. Оба пермяка погибли в 2023 году, участвуя в спецоперации в составе добровольческого танкового батальона «Молот». Награждение, на котором присутствовал корреспондент URA.RU, состоялось в Пермском региональном фонде «Защитники Отечества», который находится в Доме офицеров.

«За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества: сержанта Ажгихина Руслана Павловича, младшего сержанта Хлебникова Юрия Борисовича. Посмертно», — объявил на вручении представитель Пермского реготделения фонда. Государственные награды сотрудники районных военкоматов вручили родным погибших пермяков — Ксении Зелениной и Ольге Хлебниковой.

Ольга Хлебникова поблагодарила собравшихся, отметив, что для всех близких погибшего героя это «важное и ответственное событие». «Юра погиб, защищая свою родину, свою семью, свой народ. Без сомнения, он был достоин этой государственной награды. Потому что для нас он был и остается настоящим героем», — сказала пермячка. После торжественного награждения родственники бойцов за чаепитием пообщались с сотрудниками фонда «Защитники Отечества», представителями военкоматов и участником СВО Сергеем Шуткиным.

Юрий Хлебников погиб в марте от разорвавшейся противотанковой мины, когда пытался спасти жизнь жителя Донецка. Руслан Ажгихин, командовавший танковым взводом, погиб в апреле. Прощание с военнослужащими проходило в Доме офицеров.

После награждения родных погибших военнослужащих пригласили на дружеское чаепитие Фото: Максим Анфалов

Собравшиеся произнесли много теплых слов о погибших героях Фото: Максим Анфалов