Ректора пермского госуниверситета Германова вызвали в Москву на аттестацию

Игорь Германов возглавляет вуз меньше года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Назначенный в феврале и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов будет проходить аттестацию в Минобрнауки РФ. Согласно приказу министерства «Об утверждении графика проведения аттестации» (документ есть в распоряжении URA.RU), эта процедура состоится 28 ноября.

«Утвердить прилагаемый график проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ. Пермский государственный национальный исследовательский университет: дата проведения аттестации 28 ноября», — говорится в документе. В срок с 30 по 3 ноября в министерство необходимо направить «предложения по кандидатам и руководителям и материалы к ним».

Источник в образовательной среде пояснил URA.RU, что аттестация — это процедура для определения соответствия человека должности. Комиссию, как правило, возглавляет или министр образования и науки РФ, или его заместитель. Кандидат должен предоставить в министерство решение наблюдательного совета вуза (его возглавляет губернатор Дмитрий Махонин), а также письма поддержки от региональной власти и от совета ректоров края.

Игорь Германов не ответил на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу вуза с просьбой уточнить дату заседания наблюдательного совета, на котором будет принято решение о поддержке (или не поддержке) Германова. На момент публикации ответ не был получен. Также не ответили на запрос о позиции региональных властей по кандидатуре Игоря Германова и в пресс-службе администрации губернатора.

Игорь Германов возглавил вуз 1 февраля 2023 года. Он считается кандидатурой, близкой к экс-губернатору Пермского края, главе Минэка РФ Максиму Решетникову. Ранее URA.RU сообщало, что в вузе проходит прокурорская проверка по факту задержек зарплат сотрудникам.