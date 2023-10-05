Челябинская бизнес-леди Вайнштейн обанкротила клуб, где была запретная вечеринка

Ночной клуб Gatsby задолжал почти 4 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По требованию бизнес-леди Екатерины Вайнштейн в Челябинске обанкрочен ночной клуб Gatsby, где в период пандемии проходили запретные вечеринки. Как следует из картотеки арбитражных дел, из-за долга фирмы «Перспектива», владевшей клубом, введено внешнее наблюдение.

«Судебное заседание по делу завершено. Введение наблюдения», — указано в картотеке дел.

Фирма «Перспектива» ранее арендовала особняк на улице Советской в Челябинске, который принадлежит Вайнштейн, под ночной клуб. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов. В разгар веселья в помещение ночного клуба Gatsby ворвалась полиция и вручила организаторам повестки за нарушение ограничительных мер.

«Перспектива» задолжала Вайнштейн 2,5 млн рублей по контракту, заключенному в октябре 2020 года. С учетом неустойки сумма долга за аренду составила 3,8 млн рублей.

Екатерина Вайнштейн является супругой известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. На запрос URA.RU она не ответила. Данных о компании «Перспектива» в открытых источниках нет и получить комментарий другой стороны не удалось.