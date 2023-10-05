05 октября 2023

Челябинская бизнес-леди Вайнштейн обанкротила клуб, где была запретная вечеринка

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, дискотека, ночной клуб
Ночной клуб Gatsby задолжал почти 4 млн рублей Фото:

По требованию бизнес-леди Екатерины Вайнштейн в Челябинске обанкрочен ночной клуб Gatsby, где в период пандемии проходили запретные вечеринки. Как следует из картотеки арбитражных дел, из-за долга фирмы «Перспектива», владевшей клубом, введено внешнее наблюдение.

«Судебное заседание по делу завершено. Введение наблюдения», — указано в картотеке дел.

Фирма «Перспектива» ранее арендовала особняк на улице Советской в Челябинске, который принадлежит Вайнштейн, под ночной клуб. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов. В разгар веселья в помещение ночного клуба Gatsby ворвалась полиция и вручила организаторам повестки за нарушение ограничительных мер.

«Перспектива» задолжала Вайнштейн 2,5 млн рублей по контракту, заключенному в октябре 2020 года. С учетом неустойки сумма долга за аренду составила 3,8 млн рублей.

Екатерина Вайнштейн является супругой известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. На запрос URA.RU она не ответила. Данных о компании «Перспектива» в открытых источниках нет и получить комментарий другой стороны не удалось.

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По требованию бизнес-леди Екатерины Вайнштейн в Челябинске обанкрочен ночной клуб Gatsby, где в период пандемии проходили запретные вечеринки. Как следует из картотеки арбитражных дел, из-за долга фирмы «Перспектива», владевшей клубом, введено внешнее наблюдение. «Судебное заседание по делу завершено. Введение наблюдения», — указано в картотеке дел. Фирма «Перспектива» ранее арендовала особняк на улице Советской в Челябинске, который принадлежит Вайнштейн, под ночной клуб. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов. В разгар веселья в помещение ночного клуба Gatsby ворвалась полиция и вручила организаторам повестки за нарушение ограничительных мер. «Перспектива» задолжала Вайнштейн 2,5 млн рублей по контракту, заключенному в октябре 2020 года. С учетом неустойки сумма долга за аренду составила 3,8 млн рублей. Екатерина Вайнштейн является супругой известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна. На запрос URA.RU она не ответила. Данных о компании «Перспектива» в открытых источниках нет и получить комментарий другой стороны не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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