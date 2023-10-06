06 октября 2023

В Кыштыме задержаны рецидивисты, напавшие с ножом на пенсионера у него дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшие требовали от пенсионера деньги и ключи от машины Фото:

В городе Кыштыме (Челябинской области) задержаны подозреваемые в дерзком нападении на пожилого мужчину. Парни проникли в дом пенсионера и ударили его ножом в живот, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале.

«В Кыштыме полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Инцидент произошел в доме потерпевшего в поселке Тайгинка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожилые супруги находились у себя дома, но дверь у них была не заперта. Этим воспользовались двое неизвестных парней. Они проникли в дом, где начали угрожать ножом и требовать деньги и ключи от машины. Пожилой мужчина отказался отдавать им свои средства, тогда один из парней ударил его ножом в область живота. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, выбросив нож у соседнего дома.

В результате оперативных мероприятий личность нападавших и их местонахождение были установлены. Подозреваемыми оказались 29-летний и 34-летний ранее судимые местные жители. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Нападавший находится в изоляторе временного содержания. Дальнейшая мера пресечения избирается.

Ранее челябинские силовики вели поиски двух рецидивистов, напавших на пенсионера. На их поимку был ориентирован весь состав отдела полиции.

Нож злоумышленники выбросили у соседнего дома
Нож злоумышленники выбросили у соседнего дома
Подозреваемые в нападении на пенсионера задержаны
Подозреваемые в нападении на пенсионера задержаны
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В городе Кыштыме (Челябинской области) задержаны подозреваемые в дерзком нападении на пожилого мужчину. Парни проникли в дом пенсионера и ударили его ножом в живот, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в telegram-канале. «В Кыштыме полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Инцидент произошел в доме потерпевшего в поселке Тайгинка», — уточнили в пресс-службе ведомства. Пожилые супруги находились у себя дома, но дверь у них была не заперта. Этим воспользовались двое неизвестных парней. Они проникли в дом, где начали угрожать ножом и требовать деньги и ключи от машины. Пожилой мужчина отказался отдавать им свои средства, тогда один из парней ударил его ножом в область живота. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, выбросив нож у соседнего дома. В результате оперативных мероприятий личность нападавших и их местонахождение были установлены. Подозреваемыми оказались 29-летний и 34-летний ранее судимые местные жители. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Нападавший находится в изоляторе временного содержания. Дальнейшая мера пресечения избирается. Ранее челябинские силовики вели поиски двух рецидивистов, напавших на пенсионера. На их поимку был ориентирован весь состав отдела полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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