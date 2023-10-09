Детский сад в Екатеринбурге закрыли на неопределенный срок

Екатеринбургский детсад № 368 закрыли из-за ремонтных работ «Водоканала»

10 октября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Детский сад № 368 закрыли из-за ремонтных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге детский сад № 368 закрыли из-за ремонтных работ, которые проводит МУП «Водоканал». Когда учреждение возобновит свою работу, пока неясно. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Садик закрыли на неопределенный срок. Работающим родителям это приносит дикие трудности. Каждый день нужно придумывать, с кем оставить ребенка. Конечно, нам предложили водить детей в другие сады, но это тоже не выход из ситуации. Мы только привыкли к своей группе, воспитателю. Не хочется ребенка подвергать к очередному стрессу. И вообще, почему ремонтные работы не провели летом, а оставили на осень», — делятся родители. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. «В детском саду 368 в пятницу, 6 октября, во второй половине дня „Водоканал“ отключил холодную воду с целью проведения аварийного ремонта. После проведения ремонта воду можно использовать только на технические нужды. „Водоканал“ сдал анализ воды, ждем до вторника. После получения положительного результата садик будет открыт. Все, кто нуждался в садике, было предложено на время место в других детских садах по близости», — отметили в администрации уральской столицы. Ранее URA.RU писало о том, что две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение. Около сотни классов и групп закрыли на карантин из-за ОРВИ и ОРЗ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге детский сад № 368 закрыли из-за ремонтных работ, которые проводит МУП «Водоканал». Когда учреждение возобновит свою работу, пока неясно. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Садик закрыли на неопределенный срок. Работающим родителям это приносит дикие трудности. Каждый день нужно придумывать, с кем оставить ребенка. Конечно, нам предложили водить детей в другие сады, но это тоже не выход из ситуации. Мы только привыкли к своей группе, воспитателю. Не хочется ребенка подвергать к очередному стрессу. И вообще, почему ремонтные работы не провели летом, а оставили на осень», — делятся родители. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. «В детском саду 368 в пятницу, 6 октября, во второй половине дня „Водоканал“ отключил холодную воду с целью проведения аварийного ремонта. После проведения ремонта воду можно использовать только на технические нужды. „Водоканал“ сдал анализ воды, ждем до вторника. После получения положительного результата садик будет открыт. Все, кто нуждался в садике, было предложено на время место в других детских садах по близости», — отметили в администрации уральской столицы. Ранее URA.RU писало о том, что две школы и шесть детских садов в Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение. Около сотни классов и групп закрыли на карантин из-за ОРВИ и ОРЗ.