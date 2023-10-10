Стало известно о состоянии пермяка, в которого стреляли в баре

Пермяк, в которого стреляли в баре, идет на поправку

10 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Сейчас пострадавший находится в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Состояние мужчины, в которого в баре стрелял житель Соликамска (Пермский край), улучшилось. Сейчас он находится в больнице и получает лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациент находится в состоянии средней тяжести. Он продолжает получать необходимую помощь и проходит лечение», — рассказали в министерстве. В день ЧП мужчина был экстренно госпитализирован, позже в тяжелом состоянии его доставили бортом санавиации из Соликамска в Пермь. ЧП произошло в одном из местных баров 3 октября. Между посетителями бара произошла ссора. Один из участников конфликта кричал «Слава Украине» (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны), после чего сходил домой за ружьем и открыл стрельбу по посетителям заведения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а стрелявший был задержан и отправлен в СИЗО.

Состояние мужчины, в которого в баре стрелял житель Соликамска (Пермский край), улучшилось. Сейчас он находится в больнице и получает лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациент находится в состоянии средней тяжести. Он продолжает получать необходимую помощь и проходит лечение», — рассказали в министерстве. В день ЧП мужчина был экстренно госпитализирован, позже в тяжелом состоянии его доставили бортом санавиации из Соликамска в Пермь. ЧП произошло в одном из местных баров 3 октября. Между посетителями бара произошла ссора. Один из участников конфликта кричал «Слава Украине» (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны), после чего сходил домой за ружьем и открыл стрельбу по посетителям заведения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а стрелявший был задержан и отправлен в СИЗО.