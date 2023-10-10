Стало известно о состоянии пермяка, в которого стреляли в баре

Пермяк, в которого стреляли в баре, идет на поправку
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Сейчас пострадавший находится в больнице Фото:

Состояние мужчины, в которого в баре стрелял житель Соликамска (Пермский край), улучшилось. Сейчас он находится в больнице и получает лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пациент находится в состоянии средней тяжести. Он продолжает получать необходимую помощь и проходит лечение», — рассказали в министерстве. В день ЧП мужчина был экстренно госпитализирован, позже в тяжелом состоянии его доставили бортом санавиации из Соликамска в Пермь.

ЧП произошло в одном из местных баров 3 октября. Между посетителями бара произошла ссора. Один из участников конфликта кричал «Слава Украине» (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны), после чего сходил домой за ружьем и открыл стрельбу по посетителям заведения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а стрелявший был задержан и отправлен в СИЗО.

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Состояние мужчины, в которого в баре стрелял житель Соликамска (Пермский край), улучшилось. Сейчас он находится в больнице и получает лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пациент находится в состоянии средней тяжести. Он продолжает получать необходимую помощь и проходит лечение», — рассказали в министерстве. В день ЧП мужчина был экстренно госпитализирован, позже в тяжелом состоянии его доставили бортом санавиации из Соликамска в Пермь. ЧП произошло в одном из местных баров 3 октября. Между посетителями бара произошла ссора. Один из участников конфликта кричал «Слава Украине» (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны), после чего сходил домой за ружьем и открыл стрельбу по посетителям заведения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а стрелявший был задержан и отправлен в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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