Стало известно о состоянии пермяка, в которого стреляли в баре

Состояние мужчины, в которого в баре стрелял житель Соликамска (Пермский край), улучшилось. Сейчас он находится в больнице и получает лечение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пациент находится в состоянии средней тяжести. Он продолжает получать необходимую помощь и проходит лечение», — рассказали в министерстве. В день ЧП мужчина был экстренно госпитализирован, позже в тяжелом состоянии его доставили бортом санавиации из Соликамска в Пермь.
ЧП произошло в одном из местных баров 3 октября. Между посетителями бара произошла ссора. Один из участников конфликта кричал «Слава Украине» (лозунг принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в России) в начале Второй мировой войны), после чего сходил домой за ружьем и открыл стрельбу по посетителям заведения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а стрелявший был задержан и отправлен в СИЗО.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.