10 октября 2023

В Челябинской области выявили самых дефицитных врачей

«Зарплата.ру»: в Челябинской области есть дефицит хирургов, педиатров и лоров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области не хватает хирургов, педиатров и лоров Фото:

В Челябинской области самыми дефицитными врачами стали хирурги, педиатры и оториноларингологи. Как URA.RU отметили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», с начала года спрос на медиков в регионе увеличился на 64%.

«Хирург, педиатр, оториноларинголог оказались наиболее востребованными врачами в Челябинской области. В конце минувшего года количество предложений работы для медиков стало расти и к сентябрю увеличилось на 64%», — сообщили исследователи.

Потребность в хирургах в области выросла пятикратно. Педиатров стало требоваться больше в три раза, врачей-лоров — в два раза, терапевтов и стоматологов — также в два раза. В онкологах, дерматовенерологах и физиотерапевтах больницы нуждаются реже, но спрос на специалистов увеличивается.

Динамика потребности показала рост в то время, как после локдауна был спад спроса. Основными причинами исследователи «Зарплаты.ру» назвали перетекание кадров в частную медицину, выход медиков на пенсию, нехватку молодых специалистов и отъезд врачей в другие регионы. Анализируя нехватку специалистов медицинской сферы, в сервисе обратили внимание на то, что особенно заметно повысился спрос на врачей (плюс 72%) и медсестер либо медбратьев (плюс 53%).

По итогам сентября по отношению к такому же периоду 2022 года медианное зарплатное предложение в сфере медицины выросло на 2%. К настоящему моменту показатель достиг 47,3 тысяч рублей. По результатам проведенного анализа, для главврачей и заведующих отделением предложение выросло на 9% (60 тысяч рублей), для медсестер и медбратьев — на 3% (32 тысячи рублей).

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В Челябинской области самыми дефицитными врачами стали хирурги, педиатры и оториноларингологи. Как URA.RU отметили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», с начала года спрос на медиков в регионе увеличился на 64%. «Хирург, педиатр, оториноларинголог оказались наиболее востребованными врачами в Челябинской области. В конце минувшего года количество предложений работы для медиков стало расти и к сентябрю увеличилось на 64%», — сообщили исследователи. Потребность в хирургах в области выросла пятикратно. Педиатров стало требоваться больше в три раза, врачей-лоров — в два раза, терапевтов и стоматологов — также в два раза. В онкологах, дерматовенерологах и физиотерапевтах больницы нуждаются реже, но спрос на специалистов увеличивается. Динамика потребности показала рост в то время, как после локдауна был спад спроса. Основными причинами исследователи «Зарплаты.ру» назвали перетекание кадров в частную медицину, выход медиков на пенсию, нехватку молодых специалистов и отъезд врачей в другие регионы. Анализируя нехватку специалистов медицинской сферы, в сервисе обратили внимание на то, что особенно заметно повысился спрос на врачей (плюс 72%) и медсестер либо медбратьев (плюс 53%). По итогам сентября по отношению к такому же периоду 2022 года медианное зарплатное предложение в сфере медицины выросло на 2%. К настоящему моменту показатель достиг 47,3 тысяч рублей. По результатам проведенного анализа, для главврачей и заведующих отделением предложение выросло на 9% (60 тысяч рублей), для медсестер и медбратьев — на 3% (32 тысячи рублей).
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