Житель Кудымкара поссорился со знакомой и поджег ее

В городе Кудымкар Пермского края за поджог знакомой осужден 47-летний местный житель. Ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Преступление было совершено в сентябре 2022 года, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Мужчина находился в своей квартире с 46-летней знакомой, с которой вместе употреблял спиртное. Впоследствии фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с приятельницей. В ходе ссоры он подошел к женщине, сидевшей на кресле в комнате, вылил на нее легковоспламеняющуюся жидкость и поджег зажигалкой. Потерпевшая потушила на себе пламя и выбежала из квартиры», — говорится на сайте краевого главка МВД.
Пострадавшая получила термические ожоги и была госпитализирована. Судмедицинская экспертиза установила, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. Преступнику назначено четыре с половиной года колонии строгого режима. Суд, при вынесении приговора, учел, что виновный не отбыл часть срока по ранее вынесенному приговору.
URA.RU также рассказывало о происшествии с поджогом человека, которое произошло в Кунгуре. Там во время застолья мужчина случайно поджег свою подругу. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице, а мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к одному году колонии.
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