Житель Кудымкара поссорился со знакомой и поджег ее

11 октября 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Горожанин будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Александр Мамаев © URA.RU В городе Кудымкар Пермского края за поджог знакомой осужден 47-летний местный житель. Ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Преступление было совершено в сентябре 2022 года, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина находился в своей квартире с 46-летней знакомой, с которой вместе употреблял спиртное. Впоследствии фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с приятельницей. В ходе ссоры он подошел к женщине, сидевшей на кресле в комнате, вылил на нее легковоспламеняющуюся жидкость и поджег зажигалкой. Потерпевшая потушила на себе пламя и выбежала из квартиры», — говорится на сайте краевого главка МВД. Пострадавшая получила термические ожоги и была госпитализирована. Судмедицинская экспертиза установила, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. Преступнику назначено четыре с половиной года колонии строгого режима. Суд, при вынесении приговора, учел, что виновный не отбыл часть срока по ранее вынесенному приговору. URA.RU также рассказывало о происшествии с поджогом человека, которое произошло в Кунгуре. Там во время застолья мужчина случайно поджег свою подругу. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице, а мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к одному году колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Кудымкар Пермского края за поджог знакомой осужден 47-летний местный житель. Ранее судимый мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Преступление было совершено в сентябре 2022 года, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина находился в своей квартире с 46-летней знакомой, с которой вместе употреблял спиртное. Впоследствии фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с приятельницей. В ходе ссоры он подошел к женщине, сидевшей на кресле в комнате, вылил на нее легковоспламеняющуюся жидкость и поджег зажигалкой. Потерпевшая потушила на себе пламя и выбежала из квартиры», — говорится на сайте краевого главка МВД. Пострадавшая получила термические ожоги и была госпитализирована. Судмедицинская экспертиза установила, что женщине причинен тяжкий вред здоровью. Преступнику назначено четыре с половиной года колонии строгого режима. Суд, при вынесении приговора, учел, что виновный не отбыл часть срока по ранее вынесенному приговору. URA.RU также рассказывало о происшествии с поджогом человека, которое произошло в Кунгуре. Там во время застолья мужчина случайно поджег свою подругу. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице, а мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к одному году колонии.