Попытка разбудить пьяного на улице обернулась для пермяка тюрьмой

Пермяка осудили за поджог спящего на лавке мужчины

Мужчина поджег другого Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Чайковский Пермского края суд приговорил местного жителя к лишению свободы за поджог пьяного мужчины, который спал на лавке около дома. История произошла в феврале 2022 года, но с тех пор информация об обстоятельствах происшествия изменилась. Как сообщили сегодня в суде Чайковского, преступление поджигатель совершил намеренно.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому мужчине, спящему в алкогольном опьянении на лавке, расположенной возле подъезда жилого дома. Из хулиганских побуждений вылил на одежду спящего мужчины легковоспламеняющуюся жидкость и целенаправленно поджег», — описывается фабула преступления на сайте суда.

Ранее в полиции рассказывали, что подозреваемый лишь пытался разбудить спящего на улице мужчину. Когда тот будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью, житель Чайковского и облил его из стоящей рядом бутылки. Возгорание же произошло и-за того, что потерпевший попытался прикурить сигарету.