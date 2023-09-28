Попытка разбудить пьяного на улице обернулась для пермяка тюрьмой

Пермяка осудили за поджог спящего на лавке мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Мужчина поджег другого Фото:

В городе Чайковский Пермского края суд приговорил местного жителя к лишению свободы за поджог пьяного мужчины, который спал на лавке около дома. История произошла в феврале 2022 года, но с тех пор информация об обстоятельствах происшествия изменилась. Как сообщили сегодня в суде Чайковского, преступление поджигатель совершил намеренно.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому мужчине, спящему в алкогольном опьянении на лавке, расположенной возле подъезда жилого дома. Из хулиганских побуждений вылил на одежду спящего мужчины легковоспламеняющуюся жидкость и целенаправленно поджег», — описывается фабула преступления на сайте суда.

Ранее в полиции рассказывали, что подозреваемый лишь пытался разбудить спящего на улице мужчину. Когда тот будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью, житель Чайковского и облил его из стоящей рядом бутылки. Возгорание же произошло и-за того, что потерпевший попытался прикурить сигарету.

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В городе Чайковский Пермского края суд приговорил местного жителя к лишению свободы за поджог пьяного мужчины, который спал на лавке около дома. История произошла в феврале 2022 года, но с тех пор информация об обстоятельствах происшествия изменилась. Как сообщили сегодня в суде Чайковского, преступление поджигатель совершил намеренно. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому мужчине, спящему в алкогольном опьянении на лавке, расположенной возле подъезда жилого дома. Из хулиганских побуждений вылил на одежду спящего мужчины легковоспламеняющуюся жидкость и целенаправленно поджег», — описывается фабула преступления на сайте суда. Ранее в полиции рассказывали, что подозреваемый лишь пытался разбудить спящего на улице мужчину. Когда тот будучи пьяным, ответил ему нецензурной бранью, житель Чайковского и облил его из стоящей рядом бутылки. Возгорание же произошло и-за того, что потерпевший попытался прикурить сигарету.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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