11 октября 2023

После публикации URA.RU начали подключать отопление в доме 98-летней челябинки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, бабушки, старики, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
В дом 98-летней Александры Мотченко приехали менять трубу, из-за которой не было отопления Фото:

В доме 98-летней труженицы тыла из Челябинска начали ремонт труб для пуска отопления. Аварийную ситуацию, из-за которой жители Островского, 9 замерзали в своих квартирах, устранили, передает корреспондент URA.RU.

«Участок трубы на чердаке, из-за которой был перекрыт пуск отопления, заменили. В течение часа батареи в квартирах станут горячими», — заявил URA.RU представитель управляющей компании (УК) во время ремонтных работ.

Работники УК сообщили корреспонденту агентства, что устранять ситуацию приехали по просьбе мэрии Челябинска. Дом №9 на Островского не входит в число тех, что они обслуживают. Как рассказали жители, у их малоэтажки сейчас вообще нет управляющей компании, однако они надеются, что в будущем им поменяют не только трубы на чердаке, но и во всем доме.

О том, что из-за проблем с коммуникациями жители дома остаются без тепла, URA.RU 11 октября сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Причиной стал прорыв трубы на чердаке. К отоплению не были подключены жильцы подъездов №1 и №2. Среди замерзающих оказалась и 98-летняя труженица тыла Александра Мотченко.

Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск
Во время приезда URA.RU на чердаке дома начали замену поврежденной трубы
Фото:
Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск
Отопление не включали из-за прорыва старой трубы на чердаке дома
Фото:
Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск
Жители надеются, что в дальнейшем трубы придут менять и в их квартиры
Фото:
Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск
На ремонтные работы выехала управляющая компания, которая не отвечает за дом №9 на Островского
Фото:

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В доме 98-летней труженицы тыла из Челябинска начали ремонт труб для пуска отопления. Аварийную ситуацию, из-за которой жители Островского, 9 замерзали в своих квартирах, устранили, передает корреспондент URA.RU. «Участок трубы на чердаке, из-за которой был перекрыт пуск отопления, заменили. В течение часа батареи в квартирах станут горячими», — заявил URA.RU представитель управляющей компании (УК) во время ремонтных работ. Работники УК сообщили корреспонденту агентства, что устранять ситуацию приехали по просьбе мэрии Челябинска. Дом №9 на Островского не входит в число тех, что они обслуживают. Как рассказали жители, у их малоэтажки сейчас вообще нет управляющей компании, однако они надеются, что в будущем им поменяют не только трубы на чердаке, но и во всем доме. О том, что из-за проблем с коммуникациями жители дома остаются без тепла, URA.RU 11 октября сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Причиной стал прорыв трубы на чердаке. К отоплению не были подключены жильцы подъездов №1 и №2. Среди замерзающих оказалась и 98-летняя труженица тыла Александра Мотченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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