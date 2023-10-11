В дом 98-летней Александры Мотченко приехали менять трубу, из-за которой не было отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В доме 98-летней труженицы тыла из Челябинска начали ремонт труб для пуска отопления. Аварийную ситуацию, из-за которой жители Островского, 9 замерзали в своих квартирах, устранили, передает корреспондент URA.RU.

«Участок трубы на чердаке, из-за которой был перекрыт пуск отопления, заменили. В течение часа батареи в квартирах станут горячими», — заявил URA.RU представитель управляющей компании (УК) во время ремонтных работ.

Работники УК сообщили корреспонденту агентства, что устранять ситуацию приехали по просьбе мэрии Челябинска. Дом №9 на Островского не входит в число тех, что они обслуживают. Как рассказали жители, у их малоэтажки сейчас вообще нет управляющей компании, однако они надеются, что в будущем им поменяют не только трубы на чердаке, но и во всем доме.

О том, что из-за проблем с коммуникациями жители дома остаются без тепла, URA.RU 11 октября сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. Причиной стал прорыв трубы на чердаке. К отоплению не были подключены жильцы подъездов №1 и №2. Среди замерзающих оказалась и 98-летняя труженица тыла Александра Мотченко.

Во время приезда URA.RU на чердаке дома начали замену поврежденной трубы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отопление не включали из-за прорыва старой трубы на чердаке дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители надеются, что в дальнейшем трубы придут менять и в их квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU