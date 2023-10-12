12 октября 2023

Свердловские пожарные вытащили человека из горящей квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
В тушении пожара приняли участие десять человек личного состава Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Свердлова загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями спасен местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 23:39 часов поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в квартире на втором этаже. Пожарные спасли одного человека. В тушении огня были задействованы три единицы спецтехники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 23:47 часов огонь был локализован. Ровно к полуночи пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Свердлова загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями спасен местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 23:39 часов поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в квартире на втором этаже. Пожарные спасли одного человека. В тушении огня были задействованы три единицы спецтехники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 23:47 часов огонь был локализован. Ровно к полуночи пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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