Свердловские пожарные вытащили человека из горящей квартиры

В тушении пожара приняли участие десять человек личного состава
В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Свердлова загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями спасен местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 23:39 часов поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в квартире на втором этаже. Пожарные спасли одного человека. В тушении огня были задействованы три единицы спецтехники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 23:47 часов огонь был локализован. Ровно к полуночи пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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