Свердловские пожарные вытащили человека из горящей квартиры

13 октября 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие десять человек личного состава Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Свердлова загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями спасен местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 23:39 часов поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в квартире на втором этаже. Пожарные спасли одного человека. В тушении огня были задействованы три единицы спецтехники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 23:47 часов огонь был локализован. Ровно к полуночи пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

В Краснотурьинске (Свердловская область) на улице Свердлова загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения возгорания пожарно-спасательными подразделениями спасен местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 23:39 часов поступило сообщение о возгорании домашнего имущества в квартире на втором этаже. Пожарные спасли одного человека. В тушении огня были задействованы три единицы спецтехники и десять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 23:47 часов огонь был локализован. Ровно к полуночи пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.