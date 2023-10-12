Свердловский город получил 250 млн рублей на выполнение поручения правительства

В Нижнем Тагиле готовятся перевести все частные дома на газ

13 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле пытаются улучшить экологию через газификацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нижний Тагил получит еще 250 миллионов рублей на выполнение поручения федерального правительства по переводу частных домов с печного на газовое отопление. Предполагается, что мера позволит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в городе. «В текущем году на газификацию в Нижний Тагил было выделено еще 250 миллионов рублей. Таким образом, суммарное финансирование с учетом доли областного и местного бюджета на три года превысит 475 миллионов рублей. На эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домовладений», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. При этом выполнение показателей плана газификации столкнулось со сложностями.

Нижний Тагил получит еще 250 миллионов рублей на выполнение поручения федерального правительства по переводу частных домов с печного на газовое отопление. Предполагается, что мера позволит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в городе. «В текущем году на газификацию в Нижний Тагил было выделено еще 250 миллионов рублей. Таким образом, суммарное финансирование с учетом доли областного и местного бюджета на три года превысит 475 миллионов рублей. На эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домовладений», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. При этом выполнение показателей плана газификации столкнулось со сложностями.