12 октября 2023

Свердловский город получил 250 млн рублей на выполнение поручения правительства

В Нижнем Тагиле готовятся перевести все частные дома на газ
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В Нижнем Тагиле пытаются улучшить экологию через газификацию Фото:

Нижний Тагил получит еще 250 миллионов рублей на выполнение поручения федерального правительства по переводу частных домов с печного на газовое отопление. Предполагается, что мера позволит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в городе.

«В текущем году на газификацию в Нижний Тагил было выделено еще 250 миллионов рублей. Таким образом, суммарное финансирование с учетом доли областного и местного бюджета на три года превысит 475 миллионов рублей. На эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домовладений», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики.

Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. При этом выполнение показателей плана газификации столкнулось со сложностями.

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Нижний Тагил получит еще 250 миллионов рублей на выполнение поручения федерального правительства по переводу частных домов с печного на газовое отопление. Предполагается, что мера позволит улучшить тяжелую экологическую ситуацию в городе. «В текущем году на газификацию в Нижний Тагил было выделено еще 250 миллионов рублей. Таким образом, суммарное финансирование с учетом доли областного и местного бюджета на три года превысит 475 миллионов рублей. На эти средства планируется газифицировать более 2000 частных домовладений», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. Согласно комплексному плану федерального правительства, в Нижнем Тагиле должны до конца 2024 года перевести все частные дома на газ, чтобы снизить ежегодный объем выбросов в атмосферу на 2,4 тысячи тонн. Собственникам домов с печным отоплением власти готовы возместить все затраты на газификацию, вплоть до покупки котла и радиаторов. При этом выполнение показателей плана газификации столкнулось со сложностями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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