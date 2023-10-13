Свердловский поселок накануне зимы замерзает из-за отсутствия отопления

Единственная котельная оказалась в нерабочем состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Гагарский (Белоярский округ Свердловской области) замерзают в своих домах из-за отсутствия отопления. Это произошло из-за остановки работы единственной котельной.

«На территории военного городка в Гагарском работала мазутная котельная, она находится в ведении Минобороны. Их подрядчик не справился с работами по переводу котельной с мазута на газ. И сейчас она не работает. Мы давно просили передать нам имущество: обязаны обеспечить подачу тепла, но котельная нам не принадлежит», — сказал агентству URA.RU глава Белоярского округа Григорий Вихарев. Он объявил режим ЧС в замерзающем поселке.

По его словам, власти региона выделили выделили резервную котельную мощностью 2 мегаватта. Благодаря этому в школе и детсадах тепло, но в жилых домах по-прежнему холодно. Ситуация находится на контроле у региональных властей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное министерство ЖКХ, а также в пресс-службу ЦВО. На момент публикации заметки ответы получены не были.

Сложившая ситуация не единственная в регионе. В гордуме Малышевского городского округа также заявили о срыве начала отопительного сезона. Депутаты обвиняют администрацию в бездействии и жалуются, что люди живут без тепла и без горячей воды.