Свердловский поселок накануне зимы замерзает из-за отсутствия отопления

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Единственная котельная оказалась в нерабочем состоянии Фото:

Жители поселка Гагарский (Белоярский округ Свердловской области) замерзают в своих домах из-за отсутствия отопления. Это произошло из-за остановки работы единственной котельной.

«На территории военного городка в Гагарском работала мазутная котельная, она находится в ведении Минобороны. Их подрядчик не справился с работами по переводу котельной с мазута на газ. И сейчас она не работает. Мы давно просили передать нам имущество: обязаны обеспечить подачу тепла, но котельная нам не принадлежит», — сказал агентству URA.RU глава Белоярского округа Григорий Вихарев. Он объявил режим ЧС в замерзающем поселке.

По его словам, власти региона выделили выделили резервную котельную мощностью 2 мегаватта. Благодаря этому в школе и детсадах тепло, но в жилых домах по-прежнему холодно. Ситуация находится на контроле у региональных властей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное министерство ЖКХ, а также в пресс-службу ЦВО. На момент публикации заметки ответы получены не были.

Сложившая ситуация не единственная в регионе. В гордуме Малышевского городского округа также заявили о срыве начала отопительного сезона. Депутаты обвиняют администрацию в бездействии и жалуются, что люди живут без тепла и без горячей воды.

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Жители поселка Гагарский (Белоярский округ Свердловской области) замерзают в своих домах из-за отсутствия отопления. Это произошло из-за остановки работы единственной котельной. «На территории военного городка в Гагарском работала мазутная котельная, она находится в ведении Минобороны. Их подрядчик не справился с работами по переводу котельной с мазута на газ. И сейчас она не работает. Мы давно просили передать нам имущество: обязаны обеспечить подачу тепла, но котельная нам не принадлежит», — сказал агентству URA.RU глава Белоярского округа Григорий Вихарев. Он объявил режим ЧС в замерзающем поселке. По его словам, власти региона выделили выделили резервную котельную мощностью 2 мегаватта. Благодаря этому в школе и детсадах тепло, но в жилых домах по-прежнему холодно. Ситуация находится на контроле у региональных властей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в региональное министерство ЖКХ, а также в пресс-службу ЦВО. На момент публикации заметки ответы получены не были. Сложившая ситуация не единственная в регионе. В гордуме Малышевского городского округа также заявили о срыве начала отопительного сезона. Депутаты обвиняют администрацию в бездействии и жалуются, что люди живут без тепла и без горячей воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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