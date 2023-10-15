Скончавшегося свердловского охотника отговаривали ехать в лес из-за болезни жены

16 октября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Перед тем, как уехать на охоту, мужчина отвез жену в больницу (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Виктора Балдина, которого нашли мертвым в Полевском (Свердловская область), отговаривали от похода на охоту из-за госпитализации жены. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с семьей охотника. «[Балдин] был упертым мужиком. У его жены случился приступ, он отвез ее в больницу. Перенервничал. Ему говорили не ехать в лес, а он все равно отправился», — поделился собеседник агентства. По его словам, жена охотника болеет тяжелой болезнью. Мужчину искали с 11 октября. Он пропал в лесу в поселке Большая Лавровка (Полевской), когда отправился на охоту с двумя товарищами. 13 октября стало известно, что Балдин умер. По данным источника URA.RU, у него случился инфаркт. Во время охоты, по словам инсайдеров агентства, мужчина почувствовал жжение в груди. 13 октября Балдину исполнилось бы 73 года.

Виктора Балдина, которого нашли мертвым в Полевском (Свердловская область), отговаривали от похода на охоту из-за госпитализации жены. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с семьей охотника. «[Балдин] был упертым мужиком. У его жены случился приступ, он отвез ее в больницу. Перенервничал. Ему говорили не ехать в лес, а он все равно отправился», — поделился собеседник агентства. По его словам, жена охотника болеет тяжелой болезнью. Мужчину искали с 11 октября. Он пропал в лесу в поселке Большая Лавровка (Полевской), когда отправился на охоту с двумя товарищами. 13 октября стало известно, что Балдин умер. По данным источника URA.RU, у него случился инфаркт. Во время охоты, по словам инсайдеров агентства, мужчина почувствовал жжение в груди. 13 октября Балдину исполнилось бы 73 года.