15 октября 2023
14 октября 2023

Скончавшегося свердловского охотника отговаривали ехать в лес из-за болезни жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Перед тем, как уехать на охоту, мужчина отвез жену в больницу (архивное фото) Фото:

Виктора Балдина, которого нашли мертвым в Полевском (Свердловская область), отговаривали от похода на охоту из-за госпитализации жены. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с семьей охотника.

«[Балдин] был упертым мужиком. У его жены случился приступ, он отвез ее в больницу. Перенервничал. Ему говорили не ехать в лес, а он все равно отправился», — поделился собеседник агентства. По его словам, жена охотника болеет тяжелой болезнью.

Мужчину искали с 11 октября. Он пропал в лесу в поселке Большая Лавровка (Полевской), когда отправился на охоту с двумя товарищами. 13 октября стало известно, что Балдин умер. По данным источника URA.RU, у него случился инфаркт. Во время охоты, по словам инсайдеров агентства, мужчина почувствовал жжение в груди. 13 октября Балдину исполнилось бы 73 года.

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Виктора Балдина, которого нашли мертвым в Полевском (Свердловская область), отговаривали от похода на охоту из-за госпитализации жены. Об этом URA.RU рассказал собеседник, знакомый с семьей охотника. «[Балдин] был упертым мужиком. У его жены случился приступ, он отвез ее в больницу. Перенервничал. Ему говорили не ехать в лес, а он все равно отправился», — поделился собеседник агентства. По его словам, жена охотника болеет тяжелой болезнью. Мужчину искали с 11 октября. Он пропал в лесу в поселке Большая Лавровка (Полевской), когда отправился на охоту с двумя товарищами. 13 октября стало известно, что Балдин умер. По данным источника URA.RU, у него случился инфаркт. Во время охоты, по словам инсайдеров агентства, мужчина почувствовал жжение в груди. 13 октября Балдину исполнилось бы 73 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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