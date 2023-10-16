16 октября 2023

Власти ХМАО оценили перспективы перевода школьников на учебу в одну смену

Глава депобразования ХМАО: к 2025 году 80% школьников будут учиться с утра
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
В первую смену учится около 78% школьников ХМАО Фото:

К 2025 году 80% югорских школьников будут учиться с утра, а полный перевод учащихся на первую смену пока не предвидится. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

«В нацпроекте нет задачи ликвидации второй смены. Эта тема уже не актуальна года четыре как, поэтому задачи такой не стоит. Порядка 78% школьников в Югре обучаются в первую смену. Первые, пятые, десятые и одиннадцатые классы в обязательном порядке обучаются в первую смену», — пояснил Дренин. Эти нормы установлены в СанПиН и должны соблюдаться в каждом общеобразовательном учреждении.

Сейчас во вторую смену, по данным директора департамента образования, в основном учатся школьники начального звена — ученики 2, 3 и 4-х классов. В перспективе, к 2025 году количество учеников округа, обучающихся в первую смену, дойдет до 80%.

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал губернатору ХМАО Наталье Комаровой сократить количество школьников, которые учатся во вторую смену. По его словам, к концу года доля таких учеников в городе составит лишь 18%.

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К 2025 году 80% югорских школьников будут учиться с утра, а полный перевод учащихся на первую смену пока не предвидится. Об этом журналисту URA.RU сообщил глава департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин. «В нацпроекте нет задачи ликвидации второй смены. Эта тема уже не актуальна года четыре как, поэтому задачи такой не стоит. Порядка 78% школьников в Югре обучаются в первую смену. Первые, пятые, десятые и одиннадцатые классы в обязательном порядке обучаются в первую смену», — пояснил Дренин. Эти нормы установлены в СанПиН и должны соблюдаться в каждом общеобразовательном учреждении. Сейчас во вторую смену, по данным директора департамента образования, в основном учатся школьники начального звена — ученики 2, 3 и 4-х классов. В перспективе, к 2025 году количество учеников округа, обучающихся в первую смену, дойдет до 80%. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин пообещал губернатору ХМАО Наталье Комаровой сократить количество школьников, которые учатся во вторую смену. По его словам, к концу года доля таких учеников в городе составит лишь 18%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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