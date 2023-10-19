В Челябинской области участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

Право на бесплатную помощь юриста имеют не только участники СВО, но и члены их семей Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

В Челябинской области участники СВО и их родственники получили право на бесплатную юридическую помощь. Такие дополнения внесли в областной закон депутаты регионального заксобрания на внеочередном заседании 19 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи целому ряду категорий участников специальной военной операции и членам их семей установлено федеральным законом. Теперь эта норма установлена на региональном уровне», — сообщили в пресс-службе.

Право на получение бесплатной юридической помощи закреплено также за многодетными семьями и матерями детей в возрасте до трех лет. Кроме того, депутаты уточнили перечень необходимых документов, которые нужно будет предоставить, чтобы воспользоваться мерой поддержки. Так, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, для получения бесплатной юридической помощи предоставляют свидетельство о рождении ребенка, акт органа опеки и попечительств об установлении опеки над ребенком (если ребенок усыновлен или взят под опеку).

Многодетные родители предоставляют удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей, справку из образовательной организации об обучении ребенка в возрасте 23 лет по очной форме, акт органа опеки. Многодетной признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, а также детей до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.