В Челябинской области участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

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Обстановка у Измайловского суда. Москва, пенсионер, старушка, юридическая консультация, юристы
Право на бесплатную помощь юриста имеют не только участники СВО, но и члены их семей Фото:

В Челябинской области участники СВО и их родственники получили право на бесплатную юридическую помощь. Такие дополнения внесли в областной закон депутаты регионального заксобрания на внеочередном заседании 19 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи целому ряду категорий участников специальной военной операции и членам их семей установлено федеральным законом. Теперь эта норма установлена на региональном уровне», — сообщили в пресс-службе.

Право на получение бесплатной юридической помощи закреплено также за многодетными семьями и матерями детей в возрасте до трех лет. Кроме того, депутаты уточнили перечень необходимых документов, которые нужно будет предоставить, чтобы воспользоваться мерой поддержки. Так, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, для получения бесплатной юридической помощи предоставляют свидетельство о рождении ребенка, акт органа опеки и попечительств об установлении опеки над ребенком (если ребенок усыновлен или взят под опеку).

Многодетные родители предоставляют удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей, справку из образовательной организации об обучении ребенка в возрасте 23 лет по очной форме, акт органа опеки. Многодетной признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, а также детей до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.

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В Челябинской области участники СВО и их родственники получили право на бесплатную юридическую помощь. Такие дополнения внесли в областной закон депутаты регионального заксобрания на внеочередном заседании 19 октября, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи целому ряду категорий участников специальной военной операции и членам их семей установлено федеральным законом. Теперь эта норма установлена на региональном уровне», — сообщили в пресс-службе. Право на получение бесплатной юридической помощи закреплено также за многодетными семьями и матерями детей в возрасте до трех лет. Кроме того, депутаты уточнили перечень необходимых документов, которые нужно будет предоставить, чтобы воспользоваться мерой поддержки. Так, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, для получения бесплатной юридической помощи предоставляют свидетельство о рождении ребенка, акт органа опеки и попечительств об установлении опеки над ребенком (если ребенок усыновлен или взят под опеку). Многодетные родители предоставляют удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей, справку из образовательной организации об обучении ребенка в возрасте 23 лет по очной форме, акт органа опеки. Многодетной признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, а также детей до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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