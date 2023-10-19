Участок «путинского автобана» в Свердловской области планируют открыть досрочно

19 октября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

На Пермском тракте, который станет частью трассы М-12, активно идет ремонт дорог Фото: Илья Московец © URA.RU Закончить работы на участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, который в народе прозвали путинский автобан, планируется досрочно. Срок сдачи стоит на 15 ноября 2024 года, но вероятнее всего, работы по расширению дороги до четырех полос на участке от Ачита до Екатеринбурга закончат к сентябрю 2024 года. Об этом URA.RU сообщил начальник «Уралуправтодора» Андрей Жуков. «Стоит задача к концу лета [2024 года] обеспечить прямой ход. И мы с подрядной организацией выстраиваем свои планы и графики таким образом, чтобы ввести дорогу в эксплуатацию с опережением хотя бы на месяц — два», — отметил Жуков. Далее дорожники продолжат заниматься благоустройством, а именно — вопросами освещения, оборудования пешеходных переходов. «Но это уже не будет мешать движению автомобилей», — добавил начальник «Уралуправтодора». Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт — от Ачита. 16 октября Владимир Путин торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Стоимость работ на свердловском участке путинского автобана составит 23 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Закончить работы на участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, который в народе прозвали путинский автобан, планируется досрочно. Срок сдачи стоит на 15 ноября 2024 года, но вероятнее всего, работы по расширению дороги до четырех полос на участке от Ачита до Екатеринбурга закончат к сентябрю 2024 года. Об этом URA.RU сообщил начальник «Уралуправтодора» Андрей Жуков. «Стоит задача к концу лета [2024 года] обеспечить прямой ход. И мы с подрядной организацией выстраиваем свои планы и графики таким образом, чтобы ввести дорогу в эксплуатацию с опережением хотя бы на месяц — два», — отметил Жуков. Далее дорожники продолжат заниматься благоустройством, а именно — вопросами освещения, оборудования пешеходных переходов. «Но это уже не будет мешать движению автомобилей», — добавил начальник «Уралуправтодора». Работы на Пермском тракте ведутся с 2019 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт — от Ачита. 16 октября Владимир Путин торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Стоимость работ на свердловском участке путинского автобана составит 23 млрд рублей.